Солид Банк запустил кредит без подтверждения дохода

С 17.01.2018 г. в АО «Солид Банк» начал действовать новый кредит без подтверждения дохода «Лайт». Для того, чтобы воспользоваться данным предложением, заемщику не нужно предоставлять документы, подтверждающие доход (справка по форме банка, выписка по счету или НДФЛ-2). Кроме того, решение по этому кредиту предоставляется клиенту гораздо быстрее, чем по другим продуктам.



Данный кредит удобен в ситуациях, когда быстро необходима небольшая сумма для того, чтобы совершить долгожданную покупку, реализовать текущие задачи и планы, а также при возникновении форс-мажорных ситуаций.



Несмотря на лояльные условия оформления, ставка по кредиту без подтверждения дохода «Лайт» невысокая – от 14% годовых. Поручительство, как и другой вид обеспечения не требуется.



Подать заявку на кредит можно, обратившись в любой офис банка, либо заполнив форму на сайте.