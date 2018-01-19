Морозы в Иркутске: при каких температурах детям можно не ходить в школу?

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В связи с приближающимися холодами начальник департамента образования администрации Иркутска Александр Костин подписал распоряжение по режиму работы школ во время сильных морозов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Так, при температуре от -30 градусов и ниже школу могут не посещать ученики 1-4-х классов, при температуре от -35 градусов – ученики 5-9-х классов, при температуре от -40 градусов – 10 и 11 классы.

Кроме того, на период сильных морозов будет усилен контроль за отопительными системами в детских садах и школах. В каждом образовательном учреждении назначены дежурные.