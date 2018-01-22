Вадим Меркулов: «Крупные инвесторы заинтересованы в снижении биткойна, чтобы купить его дешевле»

Многие сейчас разбираются в причинах резкого обвала биткойна, который всего за шесть недель упал на 50%, пробив отметку в $10 тыс. Кто-то связывает распродажу с новостями из Китая и Южной Кореи, власти которых заявили о намерении ужесточить торговлю криптовалютами, кто-то с заявлениями европейского регулятора, который предупредил инвесторов в биткойн, что «они должны быть готовы потерять все свои деньги». Старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Вадим Меркулов обращает внимание, что падение на руку крупным инвесторам, которым необходимо закупиться валютой подешевле, а в условиях децентрализации криптовалютного рынка ценой легко можно манипулировать.

Что происходит?

– Сейчас есть общий негативный фон, которым пользуются большие игроки для продажи своих активов. Это вызывает цепную реакцию среди инвесторов, которые купили биткойн на уровне в $14-18 тыс., в панике часть людей уже продают криптовалюту, фиксируя убытки. Однако крупные инвесторы в плюсе – они просто снижают стоимость биткойнов и альткойнов для покупки криптовалюты по более дешевой цене. Это возможно благодаря децентрализации и нерегулируемой деятельности криптовалютных бирж.

Что дальше?

– Дальше курс может упасть на 10% от текущих цен криптовалют и потом нас ждет небольшая стабилизация и дальнейший рост, сопровождаемый огромным количеством новостей со стороны СМИ.

Что делать?

– Для держателей биткойна и других криптовалют, я советовал бы отслеживать топ-3 криптовалюты по капитализации, и в первый день, когда криптовалюты отрастут на 10%, можно ожидать отскока и покупать растущие активы. Люди, которые хотят впервые выйти на рынок криптовалют, должны понимать, что инвестиции в криптоактивы могут привести к полной потере капитала.