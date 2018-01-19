РУСАЛ инвестирует 250 млн рублей в производство инновационного материала для кабельной промышленности

ОК РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, осваивает на площадке Ачинского глиноземного комбината (АГК) выпуск новой продукции – высокодисперсного осажденного гидроксида алюминия (ВОГА), себестоимость производства которого по технологии компании ниже мировых аналогов. Инвестиции в строительство опытно-промышленной установки составят более 250 млн рублей.

Фото: alumavia.ru

Высокодисперсный осажденный гидроксид алюминия представляет собой порошок с размером частиц менее 3 микрон – в сто раз тоньше человеческого волоса. Благодаря своим физико-химическим свойствам он является антипиреном – ограничителем горения. Поэтому гидроксид алюминия находит широкое применение в производстве негорючей изоляции кабелей для атомной, судостроительной, авиационной и автомобильной отраслей промышленности. Также он используется в производстве лакокрасочной продукции, высококачественной бумаги, полимерных композиций различного назначения.

Мировое потребление ВОГА превышает 800 тыс. тонн в год и ежегодно увеличивается более чем на 4%. В России потребность в ВОГА составляет свыше 30 тыс. тонн в год.

«С учетом необходимости импортозамещения в высокотехнологичных областях создание отечественной технологии производства ВОГА является особенно актуальным. Данную задачу успешно решили специалисты Инженерно-технологического центра компании, и теперь эта разработка – ноу-хау РУСАЛа. Кроме того, низкая себестоимость производства материала обеспечит его конкурентоспособность не только на российском рынке», – отметил технический директор РУСАЛа Виктор Манн.

В 2017 году на укрупненной лабораторной установке специалисты АГК получили несколько сотен килограммов ВОГА. Опытная партия порошка прошла испытания у производителей кабельной продукции и подтвердила заявленные характеристики.

В 2018 году запланировано проектирование опытно-промышленной установки по выпуску ВОГА. На территории АГК будет построен современный участок мощностью 2,5 тыс. тонн (с возможностью дальнейшего расширения) и созданы новые рабочие места.

Справка:

РУСАЛ – лидер мировой алюминиевой отрасли. В 2016 году на долю компании приходилось около 6,2% мирового производства алюминия и 6,5% глинозема. В компании работает около 61 000 человек. РУСАЛ присутствует в 20 странах мира на 5 континентах. Компания реализует свою продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Корее. Обыкновенные акции РУСАЛа торгуются на Гонконгской фондовой бирже (торговый код 486). Глобальные депозитарные акции, представляющие обыкновенные акции РУСАЛа, торгуются на Профессиональной площадке биржи Euronext в Париже (согласно Положению S, торговый код: RUSAL; согласно Правилу 144A, торговый код: RUAL). Обыкновенные акции РУСАЛа торгуются на Московской бирже (торговый код RUAL).