В Иркутской области доля ДТП, оформленных по Европротоколу, увеличилась до 22%

С 2014 года доля, оформляющих ДТП по Европротоколу в Иркутской области выросла с 12% до 22%. Процедура Европротокола позволяет урегулировать ситуацию на месте, не прибегая к вызову ГИБДД. Европротокол можно оформить, если в ДТП участвуют не более двух автомобилей, не нанесен ущерб чьим-либо жизни, здоровью, а также имуществу третьих лиц; если между сторонами есть единое мнение относительно причин аварии.

Фото: darakchi.uz

Доля водителей, обратившихся с заявлением о выплате в рамках прямого возмещения убытков (ПВУ) при оформлении ДТП по европротоколу, в России по итогам 2017 года составила 33%, что на 10% выше, чем в 2016 году. В 2018 году, по мнению экспертов, доля будет расти, благодаря расширению условий применения упрощенного порядка оформления.

Регионы впереди России

В 44 регионах России из 86, доля европротокола выше среднероссийской. Так, например, доля европротокола превышала средний по РФ уровень в Пензенской (57%), Курской (51%), Орловской (45%), Свердловской (41%), Самарской (41%), Смоленской (38%) областях.

Автомобилисты Мурманской (7%), Калужской (9%), Оренбургской (11%), Владимирской (18%), Нижегородской (19%) областей, Татарстана (16%), Алтайского (11%) и Краснодарского (18%) краев реже оформляли ДТП по европротоколу, чем в среднем по России.

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В Москве и Московской области уровень оформления ДТП по упрощенному варианту составлял в 2017 году 32%, что выше уровня 2016 года (29% и 27% соответственно).

В Ленинградской области в минувшем году он составил 35% от всех заявок в рамках систему ПВУ (прямого возмещения убытков), почти не изменившись по сравнению с 2016 годом (34%).

Ежегодные выплаты увеличиваются

Как сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс, в 2016 году доля водителей, оформлявших ДТП с применением этой процедуры, была на уровне 30%, а за 2017 года европротокол оформили 541 тыс. автовладельцев, средняя выплата составила 27,4 тыс. рублей при лимите в 50 тыс. рублей.

Общая сумма выплат по европротоколу за 2017 год составила 11,5 млрд рублей, что на 21,8% больше к 2016 году в целом (9,44 млрд рублей).

«За несколько лет этот механизм стал достаточно популярным в нашей стране. Еще в 2013-2014 году его оформляли лишь 9-10%. Политика госорганов, активность РСА привели к тому, что автовладельцы стали охотнее и чаще прибегать к этой процедуре, которая на самом деле облегчает жизнь. Отдельным стимулом стало внесение изменений в Правила дорожного движения, которые предписывают освобождать проезжую часть и не создавать пробки. Плюс большая информационная кампания увеличила число людей, которые знают о такой процедуре и готовы ее использовать», - пояснил И.Юргенс.

Риск мошенничества

В конце прошлого года были внесены значительные изменения в законодательство, касающиеся применения этой процедуры. Так, в частности, с 1 июня 2018 года лимиты по европротоколу будут увеличены с 50 тыс. рублей до 100 тыс. рублей.

Страховое сообщество не приветствует данные изменения, так как это может привести к росту страхового мошенничества. «По нашему мнению, повышение максимального размера страховой выплаты в рамках европротокола приведет к тому, что этот лимит превысит среднюю выплату по ОСАГО. Большинство добросовестных граждан не нуждается в таком увеличении, поскольку в настоящее время не менее 68% всех ДТП покрываются лимитом 50 тыс. рублей», – пояснил И.Юргенс.

Согласие сторон

Поправки также предусматривают отмену условия об обязательном отсутствии разногласий участников ДТП относительно обстоятельств ДТП и перечня видимых повреждений, в чем представители страхового сообщества также видят значительные риски.

«Это приведет к невозможности урегулирования страховщиком части страховых случаев, оформляемых по европротоколу. Если оба участника будут говорить о том, что они не нарушали ПДД и являются потерпевшими, страховщики просто не смогут определить, кому производить выплату. При этом никакие технические средства не смогут со стопроцентной вероятностью определить обстоятельства ДТП и лицо, ответственное за причинение ущерба. Например, если оба участника ДТП будут заявлять, что двигались на разрешающий сигнал светофора, или каждый из участников будет говорить, что маневр перестроения при продольном столкновении совершил другой автомобиль. Это приведет к тому, что реальные потерпевшие не будут получать возмещение ущерба в полном объеме, а виновники ДТП будут получать, по сути, неосновательное обогащение. Таким образом, закон об ОСАГО перестанет выполнять свою главную функцию – защита имущественных интересов потерпевших», – пояснил И.Юргенс.

Юрист, автоэксперт, редактор журнала «За рулем» Сергей Смирнов считает, что рост популярности европротокола вполне объясним. «Благодаря РСА и СМИ, все больше автовладельцев знают, как самостоятельно оформить аварию и получить выплату по ОСАГО. Тем не менее, далеко не все желающие оформляют ДТП в упрощённом порядке. Многих останавливает максимальный лимит в 50 тысяч. С увеличением лимита до 100 тысяч, количество аварий, оформленных по европротоколу, значительно увеличится», – уверен он.

К увеличению приведет и изменение условий, при которых возможно самостоятельное оформление, отмечает С.Смирнов. При этом эксперт предостерегает, что в случае применения европротокола при наличии разногласий пострадавшие могут либо ничего не получить, либо смогут претендовать лишь на половину выплаты. Смирнов также убежден, что этот пункт закона приведет к возрастающей активности автомошенников.