ВТБ перешел на индивидуальный скоринг розничных клиентов

Розничный бизнес банка ВТБ одним из первых на рынке начал использовать в оценке платежеспособности потенциальных клиентов индивидуальный скоринг Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ). Новый инструмент «Индивидуальная карта» используется при формирования решений по кредитным картам и кредитам наличными.

«Индивидуальная карта» – инструмент ОКБ, который объединяет в себе все сильные стороны традиционного скоринга. При этом он дополнительно учитывает особенности новых клиентов и существующего портфеля конкретной кредитной организации. Аналитический инструмент способен оценить платежеспособность заёмщика на основе данных из его кредитной истории и носит исключительно поведенческий характер. Финальный результат оценки формируется в виде балла, который отражает вероятность дефолта клиента в течение следующих 12 месяцев. Для построения скоринга используются данные 300 млн кредитных историй из базы ОКБ.

Розничный бизнес ВТБ провел тестирование нового инструмента в 1 квартале 2017 г. Пилотный проект подтвердил высокую эффективность сервиса, и в настоящий момент запросы банка обрабатываются по индивидуальной модели, установленной в бюро. В процессе использования новой модели банку удалось улучшить для своих клиентов уровень одобрения по кредитным картам и кредитам наличными на 3-4 пункта без повышения уровня риска.

Максим Кондратенко, член правления ВТБ: «Сегодня мы работаем в сегменте розничного кредитования как с существующим портфелем клиентов, так и с новыми заемщиками. Использование индивидуальной скоринговой карты, с одной стороны, учитывает все наши требования и особенности портфеля, а с другой стороны – использует всю силу и разнообразие данных рынка, накопленных в ОКБ. Сервис также помогает оптимизировать стратегию кросс-продаж банка и формировать актуальные предложения существующим клиентам, предлагая им наиболее подходящие по сумме, сроку и ставке кредитования условия».

Николай Мясников, заместитель генерального директора ОКБ: «Преимуществом индивидуальной скоринговой карты является ее кастомизация под требования и специфику конкретной кредитной организации. Такая карта показывает наибольший эффект в скоринговых системах банков с большим входящим потоком заявок, так как позволяет настраивать гибкие кредитные стратегии в зависимости от рискового профиля потенциальных заемщиков».