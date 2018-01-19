110 млн рублей финансирования получит Иркутская городская клиническая больница № 9 в 2018 году

Детская поликлиника ОГАУЗ «Иркутская городская клиническая больница № 9» по ул. Радищева, 5 получит 410 млн рублей финансирования на 2018-2019 годы. Об этом сообщается на сайте Законодательного собрания Иркутской области.

В 2017 году было начато строительство нового здания учреждения, поскольку существующее, 1965 года постройки, не отвечает санитарно-эпидемиологическим и техническим требованиям.

Финансирование строительства осуществляется в рамках реализации госпрограммы Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020, сообщил председатель комитета по здравоохранению и социальной защите Андрей Лабыгин.

В 2017 году на данный объект было предусмотрено 86 млн рублей, на 2018 год – 110 млн рублей, на 2019 год – 300 млн рублей.

В 2017 году были проведены конкурсные процедуры, определена подрядная организация, которая выполнила земляные работы для устройства фундаментов и подземной части объекта, ведет прокладку внешних сетей водопровода.



Главный врач больницы Лидия Пчела сообщила, что сейчас к учреждению прикреплено 12 тысяч детей, но число пациентов растет – в связи с развитием застройки микрорайонов. Соответственно, переезд медучреждения в новое здание очень актуален.

Однако в зону застройки входит деревянный дом-памятник. Вопрос о его переносе пока остается открытым и требует решения.

