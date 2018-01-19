378,3 млн рублей получат сельхозтоваропроизводители Иркутской области

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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации и Правительство Иркутской области ведут работу по заключению соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета на поддержку сельхозтоваропроизводителей нашего региона в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации со ссылкой на министра сельского хозяйства Иркутской области Илью Сумарокова.



Одним из соглашений предусмотрено финансирование из федерального бюджета в размере 129,5 млн рублей. Средства будут направлены на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства. На софинансирование этих мероприятий из областного бюджета планируется выделить около 249 млн рублей. Общая сумма государственной поддержки по этому направлению составит 378,3 млн рублей.



Государственная поддержка позволит сельскохозяйственным товаропроизводителям в оптимальные сроки приобрести ГСМ, минеральные удобрения, средства защиты растений и т.д. для проведения комплекса агротехнологических работ при подготовке к весенне-полевым работам.



Заключение соглашений с Минсельхозом России о предоставлении субсидий из федерального бюджета по другим направлениям поддержки будет завершено до 15 февраля текущего года, по словам Ильи Сумарокова.



Напомним, в 2017 году из федерального бюджета на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства было выделено 375,3 млн рублей.