«Ростелеком» в Сибири ускоряет внедрение телемедицины в сельские больницы

«Ростелеком» в 2017 году обеспечил скоростным интернетом почти 350 медицинских организаций в сельских территориях Сибири. Для этого компания построила более полутора тысяч километров волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) в отдаленные населенные пункты региона.

Уже в конце декабря 2017 года 349 районных поликлиник, амбулаторий и участковых больниц в СФО получили доступ в интернет по оптическим технологиям со скоростью передачи данных не менее 10 Мбит/с. Врачи сельских медицинских учреждений могут воспользоваться возможностями современной телемедицины: проводить консилиумы специалистов онлайн, обмениваться врачебными данными, работать с электронной регистратурой и др.

«Закон о телемедицине, вступивший в силу с января 2018 года, станет одним из поворотных моментов в развитии отечественного здравоохранения. Чтобы обеспечить повсеместный доступ к дистанционным медицинским услугам, государство возложило на нас очень ответственную задачу – за два года обеспечить сельские медучреждения телекоммуникационной инфраструктурой. С первым этапом этой большой и серьезной работы, а начинать любое новое дело всегда сложно, мы справились на отлично, – отметил вице-президент – директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.

Самый большой объем работ компания выполнила в Новосибирской области, построив к медицинским учреждениям сельских территорий 335 километров новых сетей связи. Протяженность ВОЛС в Красноярском крае составила 268 километров, в Бурятии и Республике Алтай «Ростелеком» проложил в грунт по 200 километров оптического кабеля. Большой объем работ проделан в Алтайском крае и Иркутской области – здесь построено 190 и 186 километров соответственно.

Точки подключения к скоростному интернету на территориях государственных и муниципальных медицинских организаций создаются в рамках государственной программы «Информационное общество (2011–2020 годы)». Для этих целей в 2017–2018 годах запланировано построить магистральные каналы связи, создать либо модернизировать узлы связи и «последние мили» до медицинских организаций. За два года в России будут организованы 13 890 точек подключения больниц и поликлиник к интернету. Исполнителем программы назначена компания «Ростелеком».

ПАО «Ростелеком» (www rostelecom.ru) – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,7 млн, а платного ТВ «Ростелекома» – более 9,7 млн пользователей, из которых свыше 4,7 миллионов смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

Выручка Группы компаний за 9 мес. 2017 г. составила 221,2 млрд руб., OIBDA достигла 71,2 млрд руб. (32,2% от выручки), чистая прибыль – 9,9 млрд руб.

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания – признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение Компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне «BBB-», агентства Standard&Poor’s на уровне «BB+», а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.

Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Сибирского Федерального округа.

«Ростелеком» МРФ «Сибирь» создан в апреле 2011 года на базе ОАО «Сибирьтелеком» после присоединения этой компании к ПАО «Ростелеком» и сегодня объединяет 8 региональных филиалов – Алтайский, Бурятский, Иркутский, Кемеровский, Красноярский, Новосибирский, Омский, Томский.