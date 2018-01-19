Группировке угонщиков 15 машин Lexus и Toyota Land Cruiser в Иркутской области вынесен приговор

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Усольский городской суд признал шесть лиц виновными в совершении краж автомобилей в составе организованной преступной группы. Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области. [photo 28413]

Было установлено, что подсудимые с мая 2015 по сентябрь 2015 года совершили 15 краж дорогостоящих автомобилей представительского класса знаменитых марок Lexus, Toyota Land Cruiser. Материальный ущерб, причиненный собственникам автомобилей, оценивается суммой более 50 млн.рулей.

С учетом личности подсудимых, роли в совершении преступления и др. приговором суда пяти из них назначены наказания в виде лишения свободы с отбытием наказания в колонии общего режима; одному – в виде лишения свободы условно с испытательным сроком.