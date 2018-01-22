Сергей Шмидт: «Женский кёрлинг – самое психотерапевтическое спортивное зрелище, что я видел»

Каким спортом занимался в детстве Сергей Шмидт, политолог, доцент кафедры мировой истории и международных отношений ИГУ? Что его привлекает в женском кёрлинге и биатлоне? Читайте в новом материале проекта «Олимпиада 2018: взгляд иркутян».

– Я не планирую посещать XXIII Зимние Олимпийские игры. Более того, если бы жизнь так сложилась, что я во время Олимпиады оказался в Корее и даже в самом Пхёнчхане, едва ли я стал бы предпринимать дополнительные усилия для того, чтобы стать живым свидетелем каких-либо соревнований. Когда Олимпиада проводилась в Сочи, тоже туда не рвался. Дело в том, что я не принадлежу к кадровым любителям спорта, интересуюсь считанным количеством видов спорта и отношусь ко всему этому совершенно по-обывательски, то есть с высокой степенью равнодушия.

Я планирую смотреть биатлон и женский кёрлинг. Как-то специально выделять время для просмотра этих видов спорта я не буду, но если будет возможность, то посмотрю. Что касается недопуска сборной России к играм, то я, конечно, испытал поверхностное сожаление по этому поводу, но протестовать против этого отказом от просмотра биатлона или кёрлинга не собираюсь.

Это те виды спорта, которые идеальны для меня в плане телезрелищности. В биатлоне меня всегда привлекал драматический экзистенциализм: бежит лыжник, бежит хорошо, лучше всех, но промахнулся, не попал в цель и ему надо бежать больше, чем тем, кто бежал плохо. Просто спортивная модель реальной жизни. Женский кёрлинг – это самое психотерапевтическое спортивное зрелище, что я видел. Смотришь на спортсменок – они в экране, как рыбы в аквариуме. Реально расслабляешься, увлекаясь.

На решение Международного олимпийского комитета о дисквалификации нашей сборной я в целом отреагировал спокойно, без истерики. Как без патриотической истерики возмущения, так и без либеральной истерики удовольствия. Я признаю, что мы видимо, виноваты, грешны (перебарщивали и с допингом, и с участием официальных лиц в этом деле). Но я убежден, что если бы не активизация внешней политики России в последние годы, если бы не было конфликта с «мировым начальством» («новой холодной войны»), то в рамках логики двойных стандартов, которой определяется большая часть того, что происходит в мире, наша вина была бы не просто прощена, но и, скорее всего, не была бы замечена. Допустили бы до Олимпиады и конфликтующую с «мировым начальством» Россию, если бы у нее было побольше внешнеполитических ресурсов, был бы посильнее внешнеполитический статус. Существуй допинг и антидопинговая политика во времена СССР, то никому бы в МОК в голову не пришло не пускать СССР на Олимпиаду. А так – что есть, то есть. Пенять тут не на что и не на кого.

Сам спортом не занимаюсь. В школьном детстве я несколько месяцев посещал секцию прыжков с шестом. И это всё. С шестом так и не прыгнул ни разу. Не дошло до этого. И ещё в детстве мне страшно нравилось метание копья.