ЦБ отозвал лицензию у АлтайБизнес-Банка

Приказом Банка России отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный Коммерческий Банк «АлтайБизнес-Банк».

Согласно данным отчетности, по величине активов на 01.12.2017 кредитная организация занимала 512 место в банковской системе Российской Федерации.

Проблемы в деятельности АКБ «АлтайБизнес-Банк» возникли в связи с использованием рискованной бизнес-модели, ориентированной на кредитование компаний, связанных с руководством кредитной организации, и, как следствие, формированием на балансе значительного объема активов низкого качества. Надлежащая оценка кредитного риска выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) банка и наличие основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков.

Банк России неоднократно применял в отношении АКБ «АлтайБизнес-Банк» меры надзорного реагирования, в том числе дважды вводил ограничения и один раз запрет на привлечение вкладов населения.

Руководством и собственниками кредитной организации не предприняты действенные меры по нормализации ее деятельности. Более того, возникший в 2017 году корпоративный конфликт между акционерами АКБ «АлтайБизнес-Банк» препятствовал стабилизации финансового положения банка, что свидетельствовало о бесперспективности его дальнейшего функционирования. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе АКБ «АлтайБизнес-Банк» с рынка банковских услуг.

Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.