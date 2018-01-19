На 3,7 млрд рублей увеличилось финансирование здравоохранения в Прибайкалье за два года

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По итогам 2017 года объем ассигнований на финансирование системы здравоохранения региона составляет более 25,9 млрд рублей. Это больше чем в 2015 году на 3,7 млрд рублей. Об этом сообщил первый заместитель губернатора – председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов.

В действующем законе об областном бюджете уровень финансирования системы здравоохранения на ближайшие 12 месяцев еще более внушительный. Планируется выделить почти 26,9 млрд рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Думаю, что и эта сумма не окончательная. В течение года областной бюджет будет уточняться, а поскольку расходы на социальную сферу для губернатора и правительства региона являются приоритетными, то мы их, конечно, только увеличим», – прокомментировал Руслан Болотов.