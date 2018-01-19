«Зенит» стал самым прибыльным клубом Европы

Питерский «Зенит» стал самым прибыльным футбольным клубом Европы. Бело-голубые получили наибольшую чистую прибыль среди всех клубов, она составила 77 миллионов евро. Второе и третье места достались английским «Тоттенхэму» (44 млн) и «Манчестер Юнайтед» (34 млн) соответственно. Московский ЦСКА (17 млн) расположился на 17-й позиции.

Традиционно всегда считалось, что российские футбольные клубы убыточны, что им оказывают поддержку в качестве социальной нагрузка частный бизнес и государственные монополии. За питерцами много лет стоит «Газпром», а например, за московским «Спартаком» - один из основных акционеров на сто процентов частного «Лукойла» Леонид Федун. Так или иначе, можно сделать вывод, что с финансами у российских футболистов намного лучше, чем со спортивными результатами. C 2014 по 2016 годы одним из ключевых спонсоров «Зенита» также международный финансовый бренд Альпари.

Пока на Московской Бирже не торгуются акции российских футбольных клубов. Однако хорошие финансовые результаты однозначно повышают шансы на скорое проведение футбольных IPO. О данных планах неоднократно заявлял действующий чемпион России московский «Спартак». Брокеры уже шутят, что после проведения размещения, акции «Спартака» войдут в отраслевой индекс мясной промышленности.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари