Что будет с «Промсвязьбанком» и банком «Возрождение»?

На этой неделе активизировались разговоры относительно судьбы «Промсвязьбанка» и банка «Возрождение». По слухам, банк «Возрождение» (контрольный пакет которого сейчас принадлежит ПСБ) должен быть продан в течение месяца.

"Возрождение": найти покупателя за месяц непросто

Банк «Возрождение» – крепкий и устойчивый банк. Но проблема в том, что сейчас найти покупателя на актив в банковском секторе непросто. Нерезиденты обходят российские финансовые активы стороной (есть риск расширения санкций западных стран). Да и очереди среди российских потенциальных покупателей нет. Конкуренция в финансовой сфере высокая, а Центробанк продолжает проводить политику расчистки банковского сектора, а это дополнительный серьёзный риск. Показательно, что свою долю в банке «Возрождение» ещё в ноябре продал «Банк Санкт-Петербург» – покупать он не будет.

Возможные варианты продажи банка «Возрождения» - с дисконтом «Альфа-банку» (представители «Альфа-банка» отрицают возможность сделки) или команде бывшего владельца Дмитрия Орлова (ушедшему из жизни в декабре 2014 года) – Отару Марганию и Со. Они хорошо знают, как устроен банк «Возрождение». Для привлечения покупателей банку «Возрождение» может быть передана розничная сеть «Промсвязьбанка». Если всё же покупатель не будет найден, банк «Возрождение» может перейти Центробанку. Котировки акций банка «Возрождение» сегодня растут на 7,5% на торгах Московской биржи и достигали максимального уровня 600 руб. Если будет найден покупатель на контрольный пакет банка «Возрождение», рост продолжится. Наибольший интерес представляют привилегированные акции - они стоят в три раза дешевле обыкновенных.

"Промсвязьбанк": банк для гособоронзаказа

Что касается самого «Промсвязьбанка», то судя по всему, он станет опорным банком для гособоронзаказа. По аналогии с «Россельхозбанком» (специализирующегося на кредитовании сельского хозяйства) и ВЭБом (цели которого - создание условий для экономического роста и стимулирование инвестиций). Это будет надёжный банк, вероятно, с новым названием. При этом, учитывая специфики работы, над ПСБ будет висеть риск санкций западных стран. Он станет «агнцем на заклание», зато отведёт потенциальную угрозу санкций от других российских госбанков. ПСБ, вероятно, сохранит розничную сеть. Так что, розничным клиентам ПСБ, которые осуществляют банковские операции только внутри России, не за что волноваться. Тем же, кто осуществляет международные платежи, возможно, имеет смысл задуматься о смене банка.

Роман Ткачук, старший аналитик Альпари