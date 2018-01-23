Лучшие цитаты 2017 года об инвестициях и финансах по версии SIA.RU и Газеты Дело

2017 год запомнился немалым количеством смелых прогнозов, громких слов, звучавших из уст финансовых аналитиков на SIA.RU и в Газете Дело. Предлагаем вспомнить самые яркие цитаты, искрометные высказывания, произнесенные в уходящем году.

Эдуард Семенов, БКС Премьер, о том, что фондовый рынок теперь не место для драм

Эдуард Семенов, БКС Премьер

«Пришло время инвестиционных стратегий. Надёжнее всего работают аналитика профессиональных брокеров и инвестиционные идеи. Постоянно сидеть у компьютеров больше не надо – можно вести полноценную жизнь, а фондовый рынок теперь место не для драм, а для дополнительного или основного заработка. Большинство необходимых операций делается через обыкновенный смартфон. Например, приложение «Мой брокер» позволяет быть в курсе всех важнейших событий и различных идей на рынке и в комфортном режиме получать рассылку с анализом рынка. Клиенту остается только выбрать идею и принять решение».

Евгений Богатырев, Открытие брокер, о том, почему вырос интерес к фондовому рынку

Евгений Богатырев, Открытие Брокер

«Банковские ставки за последние годы сильно снизились. Например, еще в конце 2014 года было реально найти вклад с доходностью на уровне 20% годовых – очень достойное предложение для такого консервативного инструмента. Что мы видим сегодня? Если в начале 2016 года ставки были еще двузначными, то в начале 2017 года – около 8% годовых. Такой уровень совершенно неприемлем даже в условиях укрепляющегося рубля. Отзыв лицензий у банков даже из первой сотни обострил тему кредитных рисков и заставил задуматься тех крупных вкладчиков, чьи средства не могут быть в полной мере застрахованы АСВ. В такой ситуации даже консервативные клиенты стали смотреть в сторону фондового рынка».

Элвис Марламов, ФИНАМ, об исторической трансформации ставок

Элвис Марламов, ФИНАМ

«Ключевая ставка, по сути, – это стоимость денег. Еще не все инвесторы осознали, что произошла историческая трансформация и ставки снизились навсегда. При такой низкой инфляции заработать даже 10% – большая удача.

…На текущий момент доходность банковских депозитов составляет 6-7% годовых, и мы ожидаем ее дальнейшего снижения. Ставки по облигациям федерального займа (ОФЗ) чуть выше – 8-9%. Для сумм в 200-300 тысяч рублей разница в пару процентных пунктов не столь критична. А крупные инвесторы заинтересовались, и в результате мы увидели рост спроса на ОФЗ в 2017 году.

…У снижения ставок есть еще одна сторона: кредиты тоже дешевеют. Это позволяет предприятиям вкладывать средства в развитие бизнеса. А компании, уже обслуживающие кредиты, получают супер-преимущество: рефинансировав долги, они, по сути, получают деньги из воздуха. Все это делает их акции более привлекательными».

Сергей Суверов, БКС

«Мы считаем, что серьезных предпосылок для кризиса в 2018 году нет: рост мировой экономики ускоряется. Возможно, кризис однажды придет из Китая, потому что там есть долговые проблемы. У страны по-прежнему большие золотовалютные резервы, которые позволяют не допустить полномасштабного кризиса, но как фактор риска это остается. С другой стороны, новым локомотивом мирового рынка может стать Индия, сохраняющая высокие темпы роста экономики. Что касается других стран, мы видим, что в Японии и Еврозоне экономический рост ускоряется, а в Америке ситуация относительно благополучна. Российская экономика вышла из рецессии, и это является главным фактором роста нашего фондового рынка в ближайшей перспективе. Конечно, циклический характер развития мировой экономики сохраняется, но кризиса в ближайшее время мы не ждем».

Александр Разуваев, Альпари

«Российский финансово-экономический блок принято ругать за то, что он хочет просто пересидеть низкие цены на нефть. Также традиционно принято ругать бывшего министра финансов Алексея Кудрина, который является автором жесткой связки для нефтяных компаний НДПИ + экспортная пошлина и стабилизационного фонда. За данные экономические решения и вложения финансовых резервов в облигации западных стран, прежде всего США, российская оппозиция традиционно ругала и Владимира Путина. Однако жизнь показала, что Владимир Путин и Алексей Кудрин оказались правы. Факт остается фактом, именно с помощью средств бывшего стабилизационного фонда Россия с высокой вероятностью пересидела низкие цены на нефть. А значит, худшее для российской экономики позади. Эту новость пока не все осознали. И она однозначно еще не заложена в акции российских нефтегазовых холдингов и российского рынка акций в целом».

Александр Кареевский

«Центробанк прогнозирует рост экономики на 1-1,5% в этом году, то есть считает, что высокие процентные ставки и крепкий рубль – не угроза. Можно сказать, что мы все еще находимся в инвестиционной яме, российская экономика по-прежнему не очень привлекательна для инвестиций. Вся эта ситуация крайне неблагоприятна для реального сектора, однако она открывает много возможностей для финансовых рынков. На них можно хорошо заработать. Глобальные тенденции не должны вести к пессимизму. Деньги должны работать всегда».

Сергей Малых, Центум, о рисках майнинга и крипторынка

Сергей Малых, Центум

«Я не знаю, будет жить биткоин или нет, это даже неважно. Но блокчейн будет жить однозначно. Многие серьезные компании уже внедряют технологию и готовы к работе с криптовалютами. Они просто ждут отмашки государства, но без правового поля работать не будут.

Буду ли я советовать покупать биткойн? Если смотреть сугубо практически – скорее, нет. Очевидно, рынок будет двигаться дальше, но как я, будучи профессиональным консультантом, могу советовать человеку зайти туда, где он никак не защищен? Моя философия – предлагать клиенту те инструменты, которые я бы сам купил и мог бы принять риски. С точки зрения инвестиций я тоже особого смысла не вижу. В моем понимании биткоин не имеет инвестиционной составляющей – это механизм обмена ресурсами и не более. Пока это просто «рулетка» – резкие колебания курса и колоссальные риски, причем не только для криптовалют, но и для самой инфраструктуры. Даже при том, что за новыми технологиями будущее, для майнинга все может кончиться в любой момент».

Дмитрий Зотов, Финам

«Инвестирование в криптовалюты – очень нервное занятие из-за высокой волатильности инструмента». Даже опытным инвесторам нелегко бывает видеть, как цена их актива стремительно падает на треть, а именно столько, по подсчетам Дмитрия Зотова, составляет средняя просадка по биткойну за восемь лет. По его словам, за этот период цена биткойна дважды снижалась на 70%. Пожалуй, еще сложнее выдержать рост, когда цена увеличивается на тысячи процентов. У всех на слуху, что биткойн за год подорожал больше чем в 20 раз. Инвестору нужно быть очень устойчивым для того, чтобы выдержать такие ценовые колебания. Поэтому тем, у кого нет опыта работы на фондовом рынке, даже смотреть в сторону криптовалют не стоит.

Николай Корженевский

«Мы приближаемся к позднему этапу экономического цикла. С точки зрения финансовых показателей корпоративный сектор уже подходит к исчерпанию свободных мощностей. В России тоже начинают задаваться вопросом, а не будет ли пузыря в финансовой части. Тем не менее, рынок все еще испытывает поддержку, серьезных рисков рецессии в обозримом будущем нет. Не могу сказать, что на этом этапе инвестировать безопасно. Просто купить рынок и ждать, что все вырастет – слишком поздно. Все дорого. И в акциях, и в облигациях надо искать простые, понятные, четкие идеи и понимать, что риски постепенно накапливаются».

Николай Кащеев, Промсвязьбанк

«Чистка банковского сектора продолжится. Еще два года это будет происходить. Число банков уже сократилось вдвое, но это не предел. Я понимаю желание регулятора чистить банковскую систему. Просто это совпало с рецессией, стагнацией. В этих условиях начинают «грохаться» банки, которые думали, что им ничто не грозит. Это усугубляет ситуацию».

Олег Якушев, ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент, о неэффективности банковского надзора

Олег Якушев, ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент

«Фактически ЦБ РФ сегодня признается в том, что до 2013 года система банковского надзора работала неэффективно, игнорируя наличие в банковском секторе проблемных кредитных организаций. Поэтому перед регулятором стоит двоякая задача – избавить финансовый рынок от негативного балласта и создать для оставшихся добросовестных банков комфортные условия работы».

Анна Кокорева, Альпари, о том, что испортить ситуацию на рынке нефти могут только США

Анна Кокорева, Альпари

«В целом, для нефти продолжает оставаться актуальным диапазон $55-$70 за баррель. Эти уровни устраивают и покупателей, и продавцов – на рынке есть баланс.Безусловно, не исключены локальные всплески – котировки нефти традиционно бурно реагируют на горячие новости с Ближнего Востока и данные по потреблению нефти в Китае и США. Но возвращения нефти к $80-$100 за баррель ждать не стоит. Многие страны (США, Канада, Бразилия) научились добывать нефть – она перестала быть каким-то уникальным активом, стоимость которого могли контролировать несколько крупнейших игроков.

Испортить ситуацию на рынке могут компании США, цена на нефть WTI перевалила $60 за баррель, что способствует более активной деятельности сланцевых компаний. На сегодняшний день мы наблюдем постепенное увеличение количества буровых установок, данные по коммерческим запасам нефти не однозначные, тем не менее при дальнейшем росте активности сланцевых добытчиков давление на котировки будет возрастать, что вызовет коррекцию цен».