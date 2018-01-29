Андрей Березной: «Мы рекордов не ждем, мы ждем побед!»

Директор ПАО «МТС» в Иркутской области планирует болеть за всех участников зимних Олимпийских игр, вне зависимости от национальности. Особенно пристально будет следить за конькобежным спортом, хоккеем и женским кёрлингом.

— Я буду смотреть Олимпиаду в феврале и буду болеть за всех, вне зависимости от страны и националь.ности. Ведь спортсмен побеждает через боль, терпение, преодоление. Но за своих, разумеется, больше. Сейчас спорт — философия жизни для многих людей в России.

Буду следить за соревнованиями в санном спорте, скелетоне, шорт-треке — видах спорта, которые уже стали «нашими», особенно пристально — за лыжными гонками. Верю, что президент федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе (трехкратная олимпийская чемпионка, «лучшая лыжница XX века»), выбрала правильный путь, привлекая в сборную иностранных специалистов, внедряя новые методики. Буду болеть за Сергея Устюгова*, «русского терминатора», как его называют в зарубежных СМИ после прошлогоднего Тур де Ски, когда он не оставил ни одного шанса соперникам. Несмотря на некоторые сложности в этом сезоне, желаю Сергею на Олимпиаде побед!

В зоне особого внимания для меня — конькобежный спорт. Олимпиады 1998 в Нагано и 2002 в Солт-Лейк-Сити стали «черной полосой» для российского конькобежного спорта: мы не получили ни одной медали. Ведущие спортивные страны встали на новый вид коньков с отрывным лезвием — клапы, скорости стали сумасшедшими, мировые рекорды бились в полуфинальных забегах, а мы тогда выступали на старых коньках, и отставание и в экипировке, и в технике смотрелось удручающим. Сейчас же ситуация принципиально иная, с эти видом у нас связаны большие медальные надежды в лице Павла Кулижникова, Дениса Юскова, Руслана Мурашова, Екатерины Шиховой, Ангелины Голиковой. Кулижников и Юсков — действующие рекордсмены мира на дистанциях 500 и 1500 метров, а за консультациями к главному тренеру нашей сборной Константину Полтавцу обращаются даже «великие и ужасные» голландцы! Конечно, все современные рекорды мира в конькобежном спорте установлены на высокогорных катках — Олимпийском овале Юты и на Олимпийском овале в Калгари, в Кёнпхо в Корее вряд ли будут новые рекорды, но мы рекордов не ждем, мы ждем побед! Очень надеюсь, что все спортсмены в этой дисциплине получат допуск на Игры.

Ещё посмотрю, конечно, же, хоккей и кёрлинг (на Игры отобралась только женская сборная).

Интересен принцип формирования команды на Олимпиаду: ее формируют не из сильнейших спортсменок страны, как это обычно бывает в командных видах, а по результатам внутреннего национального отбора между командами, состав сборной на Олимпиаду формируется полностью из игроков команды-победителя.

*Прим.ред.: на момент интервью еще было неизвестно об исключении Сергея Устюгова из числа участников зимних Игр в Пхенчхане.