Более миллиона рублей передали мошенникам жители Приангарья за сутки

Днём 19 января в дежурную часть полиции поступило сообщение от жительницы города Бодайбо Иркутской области. Женщина сообщила полицейским о том, что она стала жертвой мошенников.

Пенсионерка разместила объявление на сайте «Авито.ру» о продаже дома, после чего ей на телефон позвонила неизвестная женщина и договорилась о покупке. Для получения предоплаты потерпевшая прошла к банкомату и под руководством мошенницы произвела ряд операций, после чего деньги с её счетов было списано 900 тысяч рублей.

В этот же день 46-летняя гражданка из города Братска через сайт «Авито.ру» решила продать поросят. Ей на телефон позвонила неизвестная и сказала, что хочет приобрести товар, но для этого необходимо пройти к банкомату и произвести несколько операции. Женщина послушалась собеседницу, после чего оказалось, что с ее счета списано свыше 70 тысяч рублей.

По всем фактам проводятся расследования, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.