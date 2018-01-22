Директором Читинского филиала Связь-Банка назначена Антонина Гилёва

Читинский филиал Связь-Банка (группа Внешэкономбанка) возглавила Антонина Гилёва.

А. Гилёва родилась в 1976 году в Чите. Имеет два высших образования, в 1998 году окончила Забайкальский государственный педагогический университет им. Н.Г. Чернышевского (учитель английского и немецкого языка), а в 2004 году получила второй диплом экономиста-менеджера в Сибирском университете потребительской кооперации по специальности Экономика и управление на предприятии торговли и общественного питания.

Карьеру в банковской сфере начала в 2004 году в Читинском филиале ОАО КБ «Восточный» с должности специалиста, затем продолжила работу на руководящих должностях в Читинских филиалах и отделениях крупнейших банков – ОАО «Россельхозбанк», ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Сбербанк России».

В ПАО АКБ «Связь-Банк» с сентября 2017 года.