В банкоматах ВТБ пассажиры смогут пополнять карту «Тройка»

При пополнении карты «Тройка» через банкомат ВТБ средства мгновенно будут зачислены на баланс билета «Кошелек». Пользователям не нужно активировать покупку в терминалах или кассах московского метрополитена. Также с помощью банкомата пассажиры смогут проверить баланс билета «Кошелек» карты «Тройка». Чтобы воспользоваться услугой, в меню банкомата нужно выбрать опцию пополнения карты «Тройка» и далее следовать инструкциям на экране.

Владимир Верхошинский, член правления, заместитель руководителя глобальной бизнес-линии «Розница» банка ВТБ, отметил: «Нам интересно развивать и внедрять новые технологии для городской среды. Ранее наши банкоматы поддерживали только удаленное пополнение карты „Тройка“. Сегодня для удобства пассажиров мы внедряем новый функционал, который позволит моментально пополнять билет „Кошелек“ карты „Тройка“. В дальнейшем в нашей банкоматной сети мы планируем сделать доступным запись всего билетного меню московского метрополитена».

В сентябре 2017 г. по результатам конкурса ВТБ заключил с московским метрополитеном договор на право размещения банкоматов в вестибюлях станций. В течение 1 квартала 2018 г. банк планирует установить 94 дополнительных устройства. В пилотном проекте по прямому пополнению билета «Кошелек» карты «Тройка» участвуют порядка 50 банкоматов. Банк планирует и далее активировать данную услугу в своей банкоматной сети.

На сегодняшний день в московском метрополитене функционирует 142 банкомата банка, в которых жители города могут оплачивать порядка 200 услуг. Помимо внесения и снятия наличных клиентам доступны различные виды переводов, в том числе погашение кредитов ВТБ и других банков, оплата коммунальных услуг, транспортных штрафов, налогов, пополнение карты «Тройка».