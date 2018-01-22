Долги по зарплате в Иркутской области на 1 января составили более 23 миллионов рублей

В Иркутской области суммарная просроченная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 января 2018 года составила 23,4 млн рублей. Расчет делался по данным, полученным от организаций, кроме субъектов малого предпринимательства, сообщает Иркутскстат.

По данным аналитиков, за месяц задолженность по зарплате в Иркутской области сократилась на один процент.

Основная часть невыплаченных денег – 91,5% или 22,4 млн рублей – приходится на обрабатывающие производства, остальное – на образование.

Численность работников, перед которыми предприятия имеют задолженность, составила 247 человек. В расчете на одного работника приходилось 94,8 тысячи рублей неполученной зарплаты. Причиной долгов, отмечают специалисты Иркутскстата, является отсутствие у организаций собственных средств.