От 30 до 50 тысяч рублей в среднем потратили иркутяне на покупку тура за рубежом в 2017 году

Путешествия за границу в ближайший год планирует каждый третий россиянин, по России – каждый второй. За заграничный отдых готовы отдать около 60 тысяч рублей на одного человека, а за внутренний – около 40 тысяч. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Аналитическим центром НАФИ в декабре 2017 г. Иркутяне в среднем тратят на загранпоездки меньше, чем все жители России. Фото: aerola.ru

За границей хорошо...

Треть россиян рассматривают возможность в ближайший год поехать в отпуск за границу (33%). Чаще остальных о намерении совершить заграничные поездки сообщают жители Москвы и Санкт-Петербурга (52% против 24% среди жителей сел), а также молодые люди 18-34 лет (44-46% против 15-35% в остальных возрастных группах). Средняя сумма, которую готовы отдать за отдых за пределами России (включая транспорт, проживание и пр.), − 61 130 рублей. Каждый десятый участник опроса рассматривает расходы не более 40 000 рублей на человека.

Иркутские туристические агенства Anex tour, «Пегас Туристик» и «Истлэнд» прокомментировали итоги прошлого года. По словам представителей двух первых компаний, средняя сумма, которую иркутяне потратили приобретение тура за рубежом в 2017 году, − 30 тыс. рублей. В компании «Истлэнд» назвали сумму, равную 50 тыс. рублей. В одном вопросе компании сошлись − самые популярные направления, как и во всей России, это Таиланд, Вьетнам и Турция.

...но дома лучше

Отпуск в России намерены проводить более половины россиян (58%), и чаще всего о таком желании рассказывают жители городов-миллионников (65%). Средняя сумма предполагаемых расходов на внутренний туризм с учетом проживания, проезда и пр. – 40 490 рублей на одного человека. Более четверти (28%) россиян рассчитывают на поездки по России потратить не более 40 тыс. рублей.

Тимур Аймалетдинов, директор по исследованиям:

«На фоне ряда европейских, и даже некоторых восточных стран, Россия пока отстает по доле жителей, совершающих туристические поездки. Наши исследования показывают распространенность домашних видов отдыха: практика путешествий как внутри страны, так и за рубеж, не получает широкого распространения. Виной этому и экономические, и социально-культурные причины. На наш взгляд, первостепенным шагом должна стать серьезная информационная работа, пропаганда активного отдыха и туризма, преимуществ инвестиций в новые знания и впечатления. Борьба со стереотипами о высокой стоимости поездок, неразвитости инфраструктуры внутри страны – первый шаг к экономическому росту в транспортно-туристической отрасли».

Инициативный всероссийский опрос НАФИ проведен в декабре 2017 г. Опрошено 1600 человек в 140 населенных пунктах в 42 регионах России. Возраст: 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.