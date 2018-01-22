В Сбербанке стартовала акция «Счастливый Автоплатеж»

Сбербанк выступил партнером акции «Счастливый Автоплатеж», которую проводит Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Саха (Якутия). Принять участие в акции и получить возможность выиграть один из трех смартфонов могут жители г.Якутска.

Для участия нужно провести оплату взносов на капремонт в период с 22 января по 22 февраля 2018 года через Сбербанк любым удобным способом и подключить бесплатную услугу «Автоплатеж» в пользу Фонда капитального ремонта. Победители определятся методом случайного выбора 01 марта 2018 года.

Услуга «Автоплатеж» в Фонд капитального ремонта позволяет регулярно и автоматически производить оплату в пользу Фонда, внося необходимую сумму платежа в срок и без комиссии. При этом клиент контролирует все списания со счета посредством СМС. Подключить «Автоплатеж» можно с помощью устройств самообслуживания Сбербанка, через сервис «Сбербанк Онлайн» и мобильное приложение, а также в любом офисе банка.

Узнать свой лицевой счет для оплаты взносов можно на сайте fondkr.ru в разделе «Мой дом» или в приложении «ЛИСА ЖКХ», доступном в AppStore и PlayMarket. Подробнее об условиях акции – на сайте fondkr.ru или в Instagram: @fondkr.ykt.

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.