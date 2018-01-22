Аналитик «Фридом Финанс»: «После докапитализации Промсвязьбанк рискует подпасть под санкции»

Промсвязьбанк после докапитализации планируется передать государству, после чего на его базе будет создан банк, ориентированный на выполнение гособоронзаказа, считает Богдан Зварич, старший аналитик ИК «Фридом Финанс».

"На мой взгляд, создание такого банка на базе уже существующей кредитной организации выглядит достаточно логичным шагом, нежели построение его с нуля. Это позволит достаточно быстро переориентировать потоки, относящиеся к гособоронзаказу на эту кредитную организацию, - отмечает эксперт. - К тому же у нее за счет развитых сервисов обслуживания частных и корпоративных клиентов будет возможность зарабатывать средства с использованием стандартных механизмов. Отметим, что данный банк, скорее всего, будет проводить достаточно консервативную политику при решении о выдаче кредитов компаниям, не относящимся к его основному направлению деятельности. При этом банк рискует подпасть под санкции, как это случилось несколько лет назад с банком «Россия», что ограничит возможности его клиентов. Так, с банком могут оказаться работать Visa и MasterCard, однако наличие российской платежной системы «Мир» ограничит негативное влияние данного отказа на возможности клиентов банка. Основной проблемой в этой связи может стать отсутствие возможности расплачиваться картами «Мир» за границей".