Сбербанк в Забайкалье увеличил объём принимаемых коммунальных платежей на миллиард за 2017 год

В 2017 году Сбербанк в Забайкальском крае принял свыше 2,5 млн. платежей ЖКХ, общая сумма которых составила без малого 4 млрд. рублей. По сравнению с прошлым годом суммарный объём платежей данного вида увеличился на 1 млрд. рублей.

«Развивая каналы приёма платежей и расширяя сотрудничество с компаниями жилищно-коммунального хозяйства, мы стремимся предоставить максимально удобный сервис для наших клиентов. И, судя по статистике, для жителей Забайкалья Сбербанк уже стал надёжным оператором для проведения регулярных платежей», - комментирует начальник отдела платёжных сервисов Читинского отделения Сбербанка Александр Азаренков.

Сбербанк предлагает несколько каналов оплаты услуг ЖКХ: устройства самообслуживания, система интернет-банка Сбербанк Онлайн и его мобильное приложение, услуга Автоплатёж. В офисах Сбербанка Забайкалья также активно развивается сеть Центров обслуживания населения, где жители края могут получить консультации специалистов крупнейших управляющих и ресурсоснабжающих компаний. Сегодня только в Чите действуют 12 таких центров.

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru