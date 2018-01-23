Георгий Кузьмин, «Иркутскэнерго»: «Для меня на первом месте стоит хоккей»

Георгий Кузьмин, заместитель генерального директора по взаимодействию с государственными органами и связям с общественностью ПАО «Иркутскэнерго», член выборного комитета Международной федерации хоккея с мячом, рассказал о том, собирается ли он смотреть XXIII Зимние Олимпийские игры.

– Я буду смотреть Олимпиаду и болеть за всех российских спортсменов. Решение МОК для меня было ожидаемым, я даже думал, что наших спортсменов до Олимпиады вообще не допустят.

Что касается спорта, то для меня на первом месте стоит хоккей. В современной истории России наша сборная по хоккею никогда не выигрывала Олимпийские игры. Надеюсь, что в этом году команда сможет выиграть.