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Георгий Кузьмин, «Иркутскэнерго»: «Для меня на первом месте стоит хоккей»

23 января 2018

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Георгий Кузьмин, заместитель генерального директора по взаимодействию с государственными органами и связям с общественностью ПАО «Иркутскэнерго», член выборного комитета Международной федерации хоккея с мячом, рассказал о том, собирается ли он смотреть XXIII Зимние Олимпийские игры.

– Я буду смотреть Олимпиаду и болеть за всех российских спортсменов. Решение МОК для меня было ожидаемым, я даже думал, что наших спортсменов до Олимпиады вообще не допустят.

Что касается спорта, то для меня на первом месте стоит хоккей. В современной истории России наша сборная по хоккею никогда не выигрывала Олимпийские игры. Надеюсь, что в этом году команда сможет выиграть.

 


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