Из-за мороза иркутские дворники переведены на щадящий режим работы

В связи с холодной погодой большинству иркутских дворников изменили режим работы. По прогнозам синоптиков, низкие температуры продержатся до конца недели. Пока не потеплеет, время работы дворника на улице ограничено 15 минутами, после чего он должен сделать перерыв и зайти в помещение. Фото: kpcdn.net

На время низких температур изменены объемы работ на придомовой территории. Дворники будут чистить от снега входные группы в подъездах и убирать крупный мусор. В полный перечень обязательной зимней уборки входят подъездные группы и пешеходные дорожки возле дома, уборка снега с отмостки дома и чистка проезжей части дороги внутри двора.

Как сообщает пресс-служба СРО "Содружество ЖКХ", уборка обязательных территорий осуществляется 26 раз в месяц, включая субботу. Уборку снега со спортивных и детских площадок, а также пешеходных дорожек между домами необходимо включать в тариф как дополнительные услуги. То же самое касается газонов и тропинок с обратной стороны дома.

