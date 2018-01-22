Большинство молодых специалистов не стремится переезжать из Иркутска

По данным резюме, размещенным на hh.ru в Иркутске, возможность перезда в другой регион рассматривают 28% соискателей. В каких сферах работают самые активные кандидаты, выяснили аналитики HeadHunter. Фото: blog.billin.net

Оказалось, что в сфере «Добыча сырья» самые активные соискатели: 63% из них готовы легко сменить место жительства. Вторую строчку заняли топ-менеджеры, где каждый второй рассматривает возможность переезда. Немного меньше, 43%, таких соискателей в «Производстве». Замыкают пятерку лидеров по мобильности сферы «IT, телеком» (40%) и «Государственная служба» (39%).

«Почему сибиряки достаточно активно готовы переезжать? Конечно, не последняя причина тут – суровый климат нашего региона, поэтому южные направления пользуются традиционным спросом. Кроме этого, не секрет, что в больших городах, как Москва и Санкт-Петербург проще найти работу многим профессионалам. О чем говорит это исследование? – комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы компании HeadHunter по СФО. – О том, что представители многих сфер становятся все мобильнее. Например, доля таких кандидатов в «Производстве» увеличивается с каждым годом. Ту же ситуацию мы наблюдаем в «Науке, образовании». А вот начинающие специалисты, как оказалось, не спешат к самостоятельной жизни подальше от родных и близких: только 18% кандидатов отметили, что готовы переезжать. И это вопреки бытующему мнению, что именно эта категория соискателей самая мобильная».

Источник: пресс-служба HeadHunter

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