При строительстве дороги на Ольхоне будут использованы новые технологии

Инновационные технологии будут применены при строительстве дороги на острове Ольхон. Об этом сообщил заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Евгений Липатов.

− Будут рассмотрены все возможные инновации при проектировании дороги на Ольхон. Сейчас мы собираем предложения от компаний и организаций, специализирующихся в этой области, и затем будем обобщать предложения для их последующего применения, − рассказал замминистра.

Все инновационные предложения планируется обсудить весной на заседании научно-технического совета в сфере дорожного строительства. До этого времени на площадке министерства строительства будет проходить сбор заявок. Как сообщает пресс-служба правительства региона, заявки принимаются с 12 февраля до 17 марта на адрес электронной почты: o.chasovitina@govirk.ru, справочная информация по телефонам: 8(3952)707-293, 8-914-926-09-06.

Задание на применение инноваций на объекте: «Реконструкция автомобильной дороги Баяндай – Еланцы – Хужир на участке 124-153 км в Ольхонском районе Иркутской области» находится на сайте минстроя в разделе «Научно-технический совет в сфере дорожного хозяйства».