Промсвязьбанк предложил клиентам льготный курс обмена валюты в мобильном и интернет-банке

Клиенты Промсвязьбанка могут обменять валюту по специальному курсу в дистанционных каналах обслуживания – мобильном и интернет-банке– в будние дни с 10:00 до 19:00 по московскому времени.

Предложение доступно при сумме операции от 200 тысяч рублей. Разница с валютным рынком составляет от 20 до 40 копеек: чем больше сумма операции – тем выгоднее курс. Ранее возможность совершения операции по льготному курсу была доступна только в офисах банка и контакт-центре для сумм от 1 млн рублей.

Для клиентов, желающих купить или продать наличную валюту, также улучшены условия совершения валютообменных операций во всех офисах банка за счет снижения разницы между курсом покупки и продажи. «Предложение ПСБ особенно интересно клиентам, которые постоянно делают накопления в рублях и в валюте, а также тем, кто планирует делать покупки за рубежом. Теперь валютообменные операции можно совершать еще быстрей, удаленно, по выгодному курсу и без дополнительных комиссий», – комментирует Наталья Волошина, директор по депозитным и расчетным продуктам Промсвязьбанка.

Подробную информацию об условиях обмена валюты можно найти на сайте банка.