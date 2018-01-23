С новой услугой страхования от Примсоцбанка сберечь карту стало проще

В Примсоцбанке появилась новая услуга для держателей банковских карт

Теперь в Примсоцбанке можно застраховать не только сами банковские карты от мошенничества и прочих многочисленных рисков, среди которых потеря и кража карт, но также и наличные средства, снятые по карте и похищенные путем грабежа.

«К числу страховых случаев относится как мошенничество с самими картами, так и несанкционированное снятие денежных средств третьими лицами со счета банковской карты, а также ограбление после снятия наличных в банкомате, - рассказывает начальник Управления сопровождения розничных операций ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» Андрей Пыжов. — Помимо этого, страховка покрывает списание денежных средств со счета в заведомо большом размере при оплате товаров и услуг и получение информации о вашей карте мошенниками».

Страховым случаем также будет считаться получение денежных средств из банкомата по поддельной карте, ненамеренное механическое повреждение карты, в том числе связанное с неисправностью банкомата, а также хищение наличных денег, полученных в банкомате путем грабежа не позднее 12 часов после их снятия.

Страховой продукт предоставляется партнером Примсоцбанка компанией АльфаСтрахование. Наличие страховки позвонит сохранить ваши денежные средства – как наличные, так и безналичные. Линейка продуктов компании АльфаСтрахование включает несколько программ базового и усиленного страхования с различным набором услуг — от эконом варианта до VIP защиты. Страховка оформляется сроком на 1 год и действует по всему миру 24 часа в сутки.

Оформить страховку можно в любом офисе Примсоцбанка. Получить полную консультацию и выбрать оптимальный для себя вариант защиты держатели банковских карт могут в офисах Примсоцбанка и по телефону Единого Контактного Центра 8-800-200-42-02.