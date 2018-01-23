«Школа городских изменений» РУСАЛа открывает новый образовательный сезон для волонтеров

ОК РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет о старте нового этапа образовательной программы «Школа городских изменений». Проект направлен на формирование и обучение инициативных групп, которые заинтересованы в решении актуальных социальных проблем региона, а также на создание сообществ активных граждан для развития добровольчества и социального предпринимательства.

Обучение проводится экспертами отрасли в формате очных и дистанционных семинаров и воркшопов в течение всего года.

В 2018 году программа начнется с серии вебинаров, посвященных развитию городских пространств и организации интересных городских событий. Занятия будут полезны потенциальным участникам конкурса «Территория РУСАЛа» и всем неравнодушным жителям, желающим изменить свой город к лучшему.

В ходе лекций слушатели узнают, как подготовить квалифицированное задание на проект развития общественного пространства, какие события влияют на брендинг территорий и какие технологии реализации общественных, спортивных проектов наиболее эффективны. Кроме того, участники познакомятся с актуальными подходами к разработке программ в сфере образования детей и молодежи, технологиями и практиками по развитию местных сообществ.

В качестве спикеров выступят эксперты в сфере территориального развития, образования, организации крупных городских событий и социального проектирования: Александр Холоднов (заместитель генерального директора Экспертного института территориального планирования «Урбаника»), Владимир Вайнер (директор Фонда развития медиапроектов и социальных программ Gladway), Ксения Андреева (руководитель департамента проектов и практик направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив), Эльвира Алейниченко (директор Центра управления социальными инициативами GrantRafting, руководитель проекта «Грантовые конкурсы компании «Газпромнефть»), Ирина Неуймина (эксперт курса «Как создать спортивный проект» онлайн-школы городских предпринимателей Vector института «Стрелка»).

Для участия в вебинарах необходимо пройти регистрацию по ссылке: https://tsentr-sotsialnyh-program.timepad.ru/event/644154/. Количество слушателей ограничено.

– В прошлом году в рамках «Школы городских изменений» мы провели 70 обучающих занятий, участниками которых стали более 2,6 тыс. человек по всей стране. Во многих регионах подобные образовательные программы прошли впервые. Такой интерес со стороны местных жителей свидетельствует об их желании улучшать социальную инфраструктуру своего города, создавать комфортные городские пространства. Уверена, что лекции экспертов будут интересны и полезны всем, кто решил присоединиться к проводимому в нашей стране Году добровольца и волонтера, – отметила Вера Курочкина, директор по связям с общественностью РУСАЛа.

Одновременно с вебинарной сессией в городах присутствия компании пройдут очные презентации программы «Территория РУСАЛа», на которых можно будет подробно познакомиться со всеми условиями конкурса и требованиями к грантовой заявке, а также обсудить актуальные направления проектной работы с потенциальными партнерами и благополучателями. Расписание презентаций можно посмотреть на сайте Центра социальных программ РУСАЛа по ссылке: https://fcsp.ru/program/rusal_territory/grant/.

Серия вебинаров проводится на средства гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, в партнерстве с Центром управления социальными инициативами GrantRafting.

Администрирование и организационное сопровождение программы осуществляет Центр социальных программ (ЦСП) РУСАЛа и АНО «Центр инноваций в социальной сфере». Дополнительную информацию о конкурсе «Территория РУСАЛа» можно получить на сайте: www.fcsp.ru.

РУСАЛ (www.rusal.ru) – лидер мировой алюминиевой отрасли. В 2016 году на долю компании приходилось около 6,2% мирового производства алюминия и 6,5% глинозема. В компании работает около 61 000 человек. РУСАЛ присутствует в 20 странах мира на 5 континентах. Компания реализует свою продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Корее. Обыкновенные акции РУСАЛа торгуются на Гонконгской фондовой бирже (торговый код 486). Глобальные депозитарные акции, представляющие обыкновенные акции РУСАЛа, торгуются на Профессиональной площадке биржи Euronext в Париже (согласно Положению S, торговый код: RUSAL; согласно Правилу 144A, торговый код: RUAL). Обыкновенные акции РУСАЛа торгуются на Московской бирже (торговый код RUAL).