РСХБ – партнер проекта крупнейшего в Европе завода по переработке индейки

Россельхозбанк выступил партнером проекта группы компаний «Дамате» по созданию крупнейшего в Европе завода по производству и переработке индейки. В очередной этап увеличения мощностей проекта со 100 тыс. тонн до 155 тонн в год Банк вложит 13,95 млрд рублей.

«Инновационный завод оснастят системами искусственного интеллекта. Оборудование позволит сократить время от начала разделки охлажденной продукции до ее отправки потребителю с 24 до 8 часов. Зонирование производственных участков, строгий температурный режим, 12-часовая ежедневная дезинфекция, автоматизированная система разделки, охлаждение продукта без ванн с водой и химических препаратов гарантируют полную безопасность продукции», – отметил председатель совета директоров Группы компаний «Дамате» Наум Бабаев на встрече с Председателем Правления Россельхозбанка Дмитрием Патрушевым.

«ГК «Дамате» и Россельхозбанк успешно сотрудничают более семи лет, за это время Банк предоставил группе компаний 48 млрд рублей. Совместная реализация масштабных проектов служит развитию российского сельского хозяйства, создает новые стандарты и позволяет обеспечивать потребителей качественными, отечественными продуктами питания», – прокомментировал Дмитрий Патрушев.