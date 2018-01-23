Департамент малого бизнеса банка ВТБ возглавил Спартак Солонин

ВТБ объявляет о назначении на должность руководителя Департамента малого бизнеса - старшего вице-президента Банка ВТБ (ПАО) Спартака Солонина.

Данное назначение является очередным шагом по укреплению команды и дальнейшей успешной работе объединенной глобальной бизнес-линии «Средний и малый бизнес» в формировании единого подхода к предоставлению инновационных продуктов и сервисов, отвечающих потребностям корпоративных клиентов.

Приоритетными задачами, стоящими перед С. Солониным, являются рост ключевых показателей Банка и увеличение доли рынка в сегменте малого бизнеса за счет предоставления клиентам доступа к высокотехнологичным услугам в рамках единой продуктовой линейки во всех регионах присутствия Банка.

Спартак Эдуардович Солонин более 22 лет работает в банковской сфере, из них - 12 лет в группе ВТБ. Имеет большой профессиональный опыт – занимал руководящие должности в таких российских банках как Сбербанк, Банк кредитования малого бизнеса (КМБ-Банк) и других. С отличием окончил Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, в 2012 г. получил бизнес-образование в Высшей школе экономики.