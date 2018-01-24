«Мы увеличим конверсию продаж в 1,5 раза» − Катерина Карелина, автор курса «Продажи с удовольствием»

Почему так важно «продать себя»? Как выявить скрытые потребности клиента и попасть в «яблочко»? Какие коммерческие предложения сразу отправляются «в топку»? Возражения − это хорошо или плохо? Как увеличить количество клиентов? Как быть в тонусе и избежать выгорания на работе? Об этом на на курсе «Продажи с удовольствием». Старт 27 января.



Максимум практических инструментов от Катерины Карелиной, автора курса, увлечённого «продажника со стажем», практика и действующего руководителя отдела продаж в крупной федеральной компании, партнера и друга «Инфабрики».

Программа курса:

Курс состоит из 4-х блоков, каждый по 4 часа.



1 блок. Присоединение и сбор информации

Это прелюдия к продаже, расслабление и настрой на продуктивную беседу с тем, кому вы продаете. Она необходима. Именно на этом этапе вы продаете себя. Не продадите себя − не продадите ничего.

Проверено на практике.



Что такое сбор информации?

Это начало переговоров. Подробнее об этом этапе и зачем он нужен непосредственно на практике.



➡ В результате прохождения блока Вы получите готовую методику УСТАНОВЛЕНИЯ КОНТАКТА с любым клиентом.

➡Это позволит Вам мягко перейти к ключевому этапу в продажах − выяснению потребностей.



2 блок. Выявление потребностей и презентация решения

Выявление потребностей − это сердце продаж, а презентация − это ваше предложение, сформированное в ключе ценностей клиента.



Казалось бы все просто, однако зачастую человек не покупает именно потому что Вы не «попали в яблочко», просто ему не интересно ваше предложение.



Как этого избежать? Обсудим, разберем.

А также УСОВЕРШЕНСТВУЕМ ваше предложение.



➡ В результате Вы получите структуру построения вопросов для качественного выявления потребностей.

➡ Схему «воронки вопросов», учитывая специфику Вашего бизнеса и портрета Ваших клиентов.

➡Принцип составления презентации решения для клиента, на основе его ценностей.

➡ Это позволит Вам правильно выявлять потребности клиента и «попадать» в них своим решением- презентацией.



3 блок. Работа с возражениями

Возражения это здорово! Шутка.

Будем развеивать миф о том, что «возражения − это признак интереса клиента».

Можно ли «реабилитировать» клиента, если на все Ваши предложения он отвечает отказом?

ДА. Будем тренироваться.

➡Если Вы правильно выявили потребности, то и возражений у клиента не будет. Будут вопросы. С ними тоже научимся работать.

➡В результате прохождения данного блока Вы получите 3 эффективных методики работы с возражениями.

➡Это позволит Вам понять истинное возражение клиента и с помощью правильно выстроенных аргументов «реабилитировать» клиента.



4 блок. Завершение сделки и взятие рекомендаций

Дело за малым − взять деньги.

Удается не всем. Какой процент ваших сделок доходит до подписания договора?

Вот! Будем увеличивать конверсию.

Рекомендации? Это святое.

Не ждите, когда вас начнут рекомендовать, возьмите рекомендации сами. Как? Разберём.

➡В результате прохождения блока Вы получите структуру завершения сделки и методику «Резюме», которая позволит Вам минимизировать риск столкнуться с дебиторской задолженностью.

➡Методику взятия рекомендаций для увеличения Вашей «теплой» клиентской базы.

В результате активного участия на курсе и выполнения домашних заданий вы получаете:

1) Скрипты по каждому блоку, составленные с учетом специфики того, что вы продаете.



2) Чёткую и ёмкую структуру этапов продаж, при использовании которой, конверсия по закрытию каждого из этапов увеличивается в 1,5 раза (проверено на практике 7-летнего опыта работы).



3) Персональные рекомендации по улучшению качества вашей работы



➡И в итоге: продаете много и с удовольствием!



Формат курса: теория 20 % + практика 80 % (на примере вашего бизнеса) + «авторские» фишки и индивидуальные рекомендации + обмен опытом + практические упражнения + домашние задания



Цена курса − 16.000 рублей (за один блок 4.000 руб.). В стоимость входит питательный кофе-брейк.

БОНУС ЯНВАРЯ:

Тот, кто оплачивает курс единовременным платежом, имеет право на сопровождение в течение 2-х недель после окончания курса + возможность задавать вопросы по применению полученных знаний на практике + 1 аудит применения полученных навыков на рабочем месте.

Успевайте воспользоваться этим предложением!



Внимание! Участник, не выполнивший домашнее задание в течение недели, к следующему блоку не допускается. Поверьте, это для вашего же блага. Получая знания, обязательно применяйте их на практике, тогда результат не заставит себя ждать.



➡Запись на курс и все вопросы по тел. +7(950)126-51-06, WhatsApp, Facebook



До встречи!