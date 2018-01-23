Двое сотрудников «Иркутскэнерго», получивших ожоги во время устранения аварии на теплотрассе, скончались в больнице

23 января в 08.40 (иркутское время) ремонтно-восстановительные работы на теплотрассе Участка тепловых сетей Ново-Иркутской ТЭЦ завершены. В настоящий момент идёт включение трубопровода в работу. Соответствующий температуре наружного воздуха режим тепловых сетей планируется восстановить к 14.00 сегодня, сообщает пресс-служба ПАО «Иркутскэнерго».

Напомним, 22 января в 14.15 на ответвлении распределительной теплострассы, проходящей вблизи Ново-Иркутской ТЭЦ, произошло повреждение. Потребители от схемы теплоснабжения не отключались, были снижены параметры теплосети в Правобережном округе Иркутска и Марковском муниципальном образовании. Специально созданная комиссия ПАО «Иркутскэнерго» выясняет обстоятельства случившегося.

В ходе проведения ремонтных работ трое сотрудников районных тепловых сетей получили ожоги, двое пострадавших скончались утром 23 января в больнице. Компания «Иркутскэнерго» выражает соболезнования семьям погибших сотрудников, им будут выплачены компенсации, предусмотренные Коллективным договором ПАО «Иркутскэнерго» и Фондом социального страхования РФ.