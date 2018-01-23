Почти четверть миллиона рублей сняли аферисты с карты ангарчанина

Полиция Ангарска разбирается в обстоятельствах мошенничества, жертвой которого стал 70-летний местный житель.

22 января в 16 часов в отделение полиции поступило заявление от 70-летнего ангарчанина. Пенсионер рассказал, что несколько часов назад ему на сотовый телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником компании сотовой связи. Мужчина пояснил, что проводит ревизию мобильной сети (устранение сбоев, ложных подписок и прочее). «Специалист» попросил подтверждать СМС сообщения, которые будут приходить абоненту. Подтвердив несколько СМС, которые, к слову, приходили с обычного сотового номера, пожилой ангарчанин обнаружил списание со своей банковской карты денежных средств в размере 246 тысяч 998 рублей. Следователи уже установили, что номер злоумышленника зарегистрирован у мобильного оператора в Приморском крае. По признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК Российской Федерации «Мошенничество» возбуждено уголовное дело.