Братчанин лишился двухсот тысяч рублей, пытаясь купить самолет

В Братске жертвой мошенников стал 57-летний житель Падунского района Братска. Как сообщает аресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, мужчина со своим знакомым планировал приобрести легкомоторный самолёт.

Мониторинг Интернета вскоре выдал выгодное предложение в Северной столице России. Условием сделки стала предоплата залога в сумме 100 тысяч рублей. После этого продавец заверил, что приступил к оформлению документов на аэроплан, и это потребовало ещё 100 тысяч. Однако в Санкт-Петербурге прибывшего для завершения сделки братчанина никто не встречал, а мнимый продавец перестал выходить на связь. Предварительная проверка подтвердила, что «владелец» воздушного судна, действительно вёл переговоры из Питера, а счёт, куда братчанин отправил 200 тысяч, открыт на некую Розалию Ивановну. По завершению необходимых мероприятий по данному обращению полицией будут приняты правовые решения.