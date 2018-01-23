Объявлен список промышленных предприятий региона, получивших субсидию из областного бюджета

В министерстве экономического развития Иркутской области подведены итоги конкурса на предоставление субсидий из областного бюджета на возмещение части затрат по модернизации и развитию промышленных предприятий. Как пояснил министр экономического развития региона Евгений Орачевский, субсидию стали предоставлять как одну из мер государственной поддержки для формирования высокотехнологичной, конкурентоспособной промышленности, обеспечивающей переход экономики государства от экспортно-сырьевого к инновационному типу развития.

- В 2017 году Правительство Иркутской области впервые начало предоставлять субсидии из областного бюджета промышленным предприятиям. По итогам конкурса были направлены почти 54 млн рублей семи промпредприятиям для возмещения части затрат на реализацию инвестиционных проектов компаний, – отметил министр.

Среди получателей субсидии такие компании, как ООО «ИнКомПро-Байкал», ООО «Комбинат Братскжелезобетон», ЗАО «СибПласт». Для повышения производительности труда субсидия предоставлена АО «Фармасинтез» и ООО «Иркутский масложиркомбинат», а для внедрения энергосберегающих производственных технологий и оборудования - ОАО «Иркутсккабель».

На оплату процентов по кредитам и займам, полученным в российских кредитных организациях и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», поддержка оказана ООО «Ангарская швейная фабрика»,

В результате реализации данных инвестиционных проектов было создано 79 рабочих мест и привлечено 263,1 млн рублей внебюджетных инвестиций на реализацию проектов по модернизации и развитию промышленности.