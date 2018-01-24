Половина россиян не рассчитывает в старости получать финансовую помощь от детей

Более половины россиян не ждут материальной поддержки от детей после выхода на пенсию, и их число растет. При этом долгосрочные сбережения из года в год делают треть опрошенных. Об этом свидетельствуют результаты всероссийского исследования, проведенного Аналитическим центром НАФИ осенью 2017 года. Фото: media.rusbase.com

Мнения поколений разделились

На материальную помощь детей в будущем россияне стали рассчитывать реже (39% в 2016 году и 34% − в 2017). Наибольшая доля тех, кто надеется на финансовую поддержку детей, среди опрошенных старшего возраста (39% среди аудитории 55+ против 28% среди 24-35-летних). Не рассчитывают на подобную помощь более половины наших сограждан − 54% (44% в 2016 году).

Люди с образованием больше склонны рассчитывать на сбережения

Ежемесячно откладывают средства на будущее треть россиян (33%), хотя еще год назад так делали 40%. Сумму не более 10% от дохода сберегают 15%, и еще 10% − от 10 до 20% дохода. Только 5% указали, что им удается откладывать более 20% заработка. Не делают сбережений 54% опрошенных, аргументируя это недостаточно высоким доходом.

Склонность к долгосрочным сбережениям проявляют в большей степени жители Москвы и Санкт-Петербурга (53% против 23% селян) и люди, имеющие высшее образование (43% против 29% тех, кто не имеет в/о).

При выборе формы сбережений россияне прежде всего обращают внимание на возможность забрать деньги, когда потребуется (39%), и на сохранность средств в будущем (37%). Еще год назад самым важным условием было то, при котором доходность вложений должна быть выше инфляции (57% в 2016 году), а сегодня это отошло на второй план (17%).

Репрезентативный всероссийский опрос НАФИ проведен октябре 2017 г. Опрошено 1600 человек в 140 населенных пунктах в 42 регионах России. Возраст: 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 3,4%