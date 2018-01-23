Около 600 тыс. рублей было потрачено на первую в Иркутской области «зелёную комнату» для детей

«Зелёная комната» для работы с детьми, попавшими в социально-опасное положение, открылась на базе Иркутского областного Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. В день открытия учреждение посетила Валентина Перегудова – министр образования Иркутской области.

В комнате с ребёнком работает только психолог, что позволяет не подвергать его дополнительным стрессам и способствует максимальной открытости.

На подготовку помещения и оборудование «зелёной комнаты» было потрачено около 600 тыс. рублей – средства в рамках социального партнёрства выделили ПАО «Верхнечонскгнефтегаз» и группа компаний ЕВРААС.

– Эта комната является первой и пока единственной в нашей области. Она предназначена для работы, в том числе проведения следственных действий, с детьми, подвергшимися насилию, ставшими свидетелями преступления, совершившими попытку суицида, – рассказала Валентина Перегудова. – Устройство помещения позволяет создать для ребенка максимально комфортную атмосферу. Ему больше нет необходимости общаться с большим количеством людей – следователями, представителями органов опеки и других участвующих в подобных ситуациях ведомств.Как пояснила Валентина Михайлова, руководительница Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, «зелёная комната» состоит из двух помещений, разделённых зеркалом-шпионом (зеркало Гезелла), представляющим собой стекло, которое с одной стороны выглядит, как обычное зеркало. Первая зона предназначена для ребёнка и психолога. Во второй комнате располагаются сотрудники правоохранительных органов, родители или законные представители ребёнка.