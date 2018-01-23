Возобновлены аварийно-спасательные работы на месте провала техники на реке Лене

Аварийно-спасательные работы в Киренском районе на реке Лене Иркутской области были прекращены на несколько дней из-за низкой температуры. В настоящее время продолжается извлечение большегрузов, провалившихся под лёд. Работы проходят в послеобеденное время, когда температура становится выше. Фото: 38.mchs.gov.ru

Руководитель оперативной группы Главного управления МЧС России по Иркутской области в Киренском районе Сергей Марченков:

– Ежедневно гидрометеоцентр предоставляет прогноз погоды в районе населённого пункта Кривая Лука Киренского района, на основании которого планируются дальнейшие действия по спасательной операции. На сегодняшний день расширена майна, установлен подъемный механизм, с помощью которого автомобили будут подняты и перемещены на берег. Проводимые работы требуют основательной подготовки и много времени, поэтому в день удаётся пройти расстояние не более 2-3 метров.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Иркутской области, спасатели продолжают мониторинг акватории реки Лены на предмет появления следов нефтепродуктов. Собственником грузовой техники организован вывоз и утилизация загрязненного нефтепродуктами льда.