Дмитрий Левин назначен председателем правления банка «Восточный»

22 января 2018 г. в соответствии с решением совета директоров ПАО КБ «Восточный» Дмитрий Олегович Левин, с 27 ноября 2017 года исполнявший обязанности председателя правления банка «Восточный», назначен председателем правления банка. Ранее Банк России согласовал кандидатуру Дмитрия Левина в качестве руководителя банка «Восточный».
Дмитрий Олегович Левин имеет более чем 30-летний опыт работы в банковской сфере.
C 1987 года работал в Банке для внешней торговли СССР, Министерстве финансов СССР и Сбербанке СССР. С 1992 года занимал руководящие должности в Международном акционерном банке сберегательных банков и ОАО «Межкомбанк».
Работал в ЗАО «Банк Русский Стандарт» с момента его основания, где с 1999 года занимал должность старшего вице-президента, директора департамента межбанковских операций и финансового рынка. В ноябре 2001 года стал председателем правления банка, находился в этой должности 15 лет.
В 2016-2017 годах г-н Левин работал исполнительным директором ПАО «РГС Банка».
В июле 2017 года назначен исполнительным директором ПАО КБ «Восточный». В сентябре 2017 года Дмитрий Левин стал первым заместителем председателя правления ПАО КБ «Восточный».
В 1987 году г-н Левин с отличием окончил Московский финансовый институт и поступил в целевую аспирантуру. Кандидат экономических наук.