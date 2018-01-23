Дмитрий Левин назначен председателем правления банка «Восточный»

22 января 2018 г. в соответствии с решением совета директоров ПАО КБ «Восточный» Дмитрий Олегович Левин, с 27 ноября 2017 года исполнявший обязанности председателя правления банка «Восточный», назначен председателем правления банка. Ранее Банк России согласовал кандидатуру Дмитрия Левина в качестве руководителя банка «Восточный».

Дмитрий Олегович Левин имеет более чем 30-летний опыт работы в банковской сфере.

C 1987 года работал в Банке для внешней торговли СССР, Министерстве финансов СССР и Сбербанке СССР. С 1992 года занимал руководящие должности в Международном акционерном банке сберегательных банков и ОАО «Межкомбанк».

Работал в ЗАО «Банк Русский Стандарт» с момента его основания, где с 1999 года занимал должность старшего вице-президента, директора департамента межбанковских операций и финансового рынка. В ноябре 2001 года стал председателем правления банка, находился в этой должности 15 лет.

В 2016-2017 годах г-н Левин работал исполнительным директором ПАО «РГС Банка».

В июле 2017 года назначен исполнительным директором ПАО КБ «Восточный». В сентябре 2017 года Дмитрий Левин стал первым заместителем председателя правления ПАО КБ «Восточный».

В 1987 году г-н Левин с отличием окончил Московский финансовый институт и поступил в целевую аспирантуру. Кандидат экономических наук.

Публичное акционерное общество «Восточный банк» (ПАО КБ «Восточный») – один из крупнейших российских банков, лидирует на рынке финансовых услуг Сибири и Дальнего Востока. Основан в 1991 году в Амурской области. Является кредитной организацией федерального уровня. Банк является участником Системы страхования вкладов (ССВ). www.vostbank.ru