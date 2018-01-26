Knight Frank: Секрет успеха на офисном рынке уже не зависит от близости к центру

На офисном рынке заметно обозначилась сегментация локаций. Секрет успеха заключен не в хрестоматийной близости к центру, а в удачном сочетании качественного предложения, удобной транспортной доступности и развитой инфраструктуры. Именно эти характеристики будут играть ключевую роль при выборе офиса в ближайшее время, отмечают специалисты Knight Frank.

По итогам 2017 года в Павелецком деловом районе зафиксировано самое высокое снижение и самый низкий уровень вакансии на рынке офисной недвижимости, говорится в исследовании международной консалтинговой компании Knight Frank. За год (с IV квартала 2016 года по IV квартал 2017 года) в классе А объем свободных площадей сократился на 11 п. п, в классе B – на 9 п. п.

На текущий момент доля свободных площадей в данной локации в классе А составляет 8% или 52 тыс. кв. м, в классе B – 3% или 5 тыс. кв. м. Общий объем предлагаемого в аренду предложения в районе составляет 155 тыс. кв. м, а средневзвешенная арендная ставка в офисах класса А – 26,5 тыс. руб. за 1 кв. м в год, в офисах класса В – 22,5 тыс. руб. за 1 кв. м в год. Для сравнения: в районе всего Садового кольца доля вакантных площадей в классе А составляет 12%, в классе B – 8,5%.

Белорусский деловой район также вошел в лидеры по уровню спроса на офисные помещения: по итогам 2017 года в объектах класса А доля вакантных площадей снизилась на 9 п. п. по сравнению с концом 2016 года. В настоящий момент данный показатель составляет 12% или 38 тыс. кв. м. Средневзвешенная арендная ставка в классе А составляет 29,7 тыс. руб. за 1 кв. м. Класс В представлен в районе немногочисленными небольшими объектами и не попал в анализируемую выборку.

«Москва Сити» также является одной из самых востребованных у арендаторов локаций: по итогам 2017 года объем вакансии здесь сократился на 5,5 п. п. – до 12,9%. Средневзвешенная арендная ставка в районе в классе А составила 29,3 тыс. руб. за 1 кв. м в год.

По словам директора департамента офисной недвижимости компании Knight Frank Константина Лосюкова, в последнее время на офисном рынке заметно обозначилась сегментация локаций по уровню ликвидности расположенных в них объектов. «В наиболее востребованных районах основные рыночные показатели изменяются гораздо быстрее, а иногда и просто идут в разрез со средними значениями по всей Москве. Например, если средневзвешенные ставки аренды по итогам года снижаются, то в наиболее ликвидных районах они растут. При средней доле вакантности в 17% в классе А, в этих районах она не превышает 10%, а это уже совершенно другой рынок. И секрет успеха не в хрестоматийной близости к центру, а в удачном сочетании качественного предложения, удобной транспортной доступности и развитой инфраструктуры. Именно эти характеристики будут играть ключевую роль при выборе офиса в ближайшее время».

По итогам 2017 года районами-аутсайдерами с самым высоким показателем вакансии, стали территории за МКАД. Здесь доля свободных площадей в классе В составила 23% и в классе А – 39,9% от общего объема предложения в 388 тыс. кв. м.

Доля вакантных площадей в целом по Москве по итогам 2017 года в классе А составила 17,1%, в классе В – 11,5%. В 2018 году прогнозируется уменьшение данного показателя в обоих классах на 1,5%-2%.

В 2017 году средневзвешенные ставки аренды в классе А снизились на 5,6% (до 22,9 тыс. руб. за 1 кв. м), в классе B выросли на 5,2% - до 14 тыс. руб. за 1 кв. м в год. Согласно прогнозам Knight Frank, в 2018 года ставки в классе А вырастут на 4,7% (до 24 тыс. руб. за 1 кв. м в год), в классе B – на 5,2%, до 14,8 тыс. руб. за 1 кв. м в год.