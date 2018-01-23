Полмиллиона рублей штрафа должен выплатить подрядчик из-за сбоя поставки техники в Братске

В Братске на более чем 500 тыс. руб. оштрафована подрядная организация, не предоставившая своевременно технику для очистки дорог от снега. Об этом 22 января на аппаратном совещании в администрации Братска сообщил руководитель комитета ЖКХ Роман Мельников. Фото: bratsk-city.ru

Роман Мельников также заявил, что для муниципального дорожного предприятия администрацией запланировано приобретение в лизинг спецтехники (автогрейдеров, мини-погрузчиков) на период с 2018 по 2021 годы.

Как сообщает пресс-служба администрации города, на содержание автомобильных дорог в течение 2018 года в городском бюджете предусмотрено свыше 90 млн руб.

Рассказывая о мерах по усилению контроля за работой снегоуборочной техники, руководитель комитета отметил, что собственной техники муниципальной дорожной службе не хватает, и поэтому заключаются контракты со сторонними фирмами, которые периодически допускают сбои в работе.

«Так, за период со 2 по 9 января подрядная организация не предоставила из числа ранее заявленных 22 единицы техники, − сообщил Роман Мельников. − Нарушителю договорных обязательств не были оплачены не выполненные услуги, а также наложен штраф в размере 523 тыс. руб».

На совещании мэр города Сергей Серебренников дал ряд поручений комитету ЖКХ и дорожной службе, касающихся ужесточения круглосуточного контроля за исполнением и качеством работ по уборке снега, подготовке документации для приобретения специализированной техники в лизинг, актуализации схемы действий при объявлении сигнала «Снегопад-100» (сигнал объявляется ГИБДД в случае чрезвычайной ситуации (обильных снегопадов) и подразумевает срочное выделение дополнительной техники рядом предприятий и организаций города) и др.