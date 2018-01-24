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В 2017 году банки в Иркутской области выдали на 17,5% больше новых потребкредитов, чем в 2016 году

24 января 2018

В 2017 году банки  выдали на 20,9% больше новых потребкредитов, чем в 2016 году. Иркутская область вошла в число 40 регионов-лидеров, темпы выдачи составили 17% по отношению к предыдущему году. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Больше всего потребительских кредитов в 2017 году было выдано в Краснодарском крае (588,4 тыс. ед.), Москве (572,6 тыс. ед.), Республике Башкортостан (544,9 тыс. ед.), Московской области (518,4 тыс. ед.), Республике Татарстан (494,5 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (481,6 тыс. ед.) и Свердловской области (463,5 тыс. ед.).

При этом самые высокие темпы роста выдачи кредитов на покупку потребительских товаров (среди 40 регионов-лидеров по количеству выданных потребкредитов) в 2017 году были отмечены в Пермском крае (+52,3%), Удмуртской Республике (+37,4%), Архангельской (+30,5%), Самарской (+30,2%), Саратовской (+29,4%), Кировской (+29,1%) и Пензенской (+27,4%) областях, а также в Ставропольском крае (+26,4%). В Москве и Санкт-Петербурге  количество  выданных потребительских кредитов за данный период увеличилось на 23,1% и 1,9% соответственно.

Иркутская область вошла в число 40 регионов-лидеров по темпам выдачи потребительские кредитов: в 2017 году выдано более 300 тыс.кредитов, что на 17% больше, чем в 2016 году.

«Банки наращивают темпы выдачи потребительских кредитов на фоне стабилизации ситуации в экономике, - говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – При этом активность в 2017 году проявляли не только кредиторы, но и граждане, которые после некоторого перерыва охотнее обращались в банки за кредитами. Среди прочих причин необходимо отметить снижение в последнее время уровня процентных ставок по розничным кредитам, а также эффективное управление банками кредитным риском, которое сводит к минимуму их потери от кредитования».

Динамика количества выдачи потребкредитов в регионах РФ (среди 40 регионов-лидеров по количеству выданных потребкредитов) в 2016-2017 гг., ед.

 

По регионам

Количество  выданных потребкредитов 2016 году, ед.

Количество выданных потребкредитов в 2017 году, ед.

Динамика,
в %

1

Пермский край

189 712

288 941

52,3%

2

Удмуртская Республика

147 577

202 783

37,4%

3

Архангельская область

149 247

194 746

30,5%

4

Самарская область

248 131

323 132

30,2%

5

Саратовская область

185 899

240 490

29,4%

6

Кировская область

135 919

175 503

29,1%

7

Пензенская область

119 575

152 329

27,4%

8

Ставропольский край

181 504

229 340

26,4%

9

Ханты-Мансийский АО - Югра

161 998

203 431

25,6%

10

Свердловская область

370 085

463 511

25,2%

11

Челябинская область

345 210

430 849

24,8%

12

Приморский край

193 638

239 765

23,8%

13

Республика Башкортостан

440 779

544 928

23,6%

14

Московская область

420 195

518 440

23,4%

15

г. Москва

465 145

572 575

23,1%

16

Волгоградская область

200 196

245 081

22,4%

17

Оренбургская область

208 588

254 372

21,9%

18

Краснодарский край

482 851

588 371

21,9%

19

Ивановская область

118 321

142 346

20,3%

20

Красноярский край

273 295

326 375

19,4%

21

Ростовская область

347 302

412 888

18,9%

22

Курская область

118 383

140 663

18,8%

23

Новосибирская область

304 151

358 890

18,0%

24

Воронежская область

189 215

222 740

17,7%

25

Томская область

120 909

142 192

17,6%

26

Ярославская область

127 801

150 184

17,5%

27

Иркутская область

264 357

310 488

17,5%

28

Липецкая область

125 378

146 199

16,6%

29

Кемеровская область

345 874

401 075

16,0%

30

Республика Татарстан

426 875

494 547

15,9%

31

Алтайский край

293 152

338 453

15,5%

32

Омская область

195 533

223 992

14,6%

33

Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО)

133 392

152 654

14,4%

34

Нижегородская область

320 835

363 444

13,3%

35

Белгородская область

195 152

218 714

12,1%

36

Тульская область

161 458

180 527

11,8%

37

Владимирская область

162 102

181 197

11,8%

38

Вологодская область

164 554

180 787

9,9%

39

г. Санкт-Петербург

472 784

481 578

1,9%

40

Ленинградская область

219 728

201 865

-8,1%

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