В 2017 году банки в Иркутской области выдали на 17,5% больше новых потребкредитов, чем в 2016 году

В 2017 году банки выдали на 20,9% больше новых потребкредитов, чем в 2016 году. Иркутская область вошла в число 40 регионов-лидеров, темпы выдачи составили 17% по отношению к предыдущему году. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Больше всего потребительских кредитов в 2017 году было выдано в Краснодарском крае (588,4 тыс. ед.), Москве (572,6 тыс. ед.), Республике Башкортостан (544,9 тыс. ед.), Московской области (518,4 тыс. ед.), Республике Татарстан (494,5 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (481,6 тыс. ед.) и Свердловской области (463,5 тыс. ед.).

При этом самые высокие темпы роста выдачи кредитов на покупку потребительских товаров (среди 40 регионов-лидеров по количеству выданных потребкредитов) в 2017 году были отмечены в Пермском крае (+52,3%), Удмуртской Республике (+37,4%), Архангельской (+30,5%), Самарской (+30,2%), Саратовской (+29,4%), Кировской (+29,1%) и Пензенской (+27,4%) областях, а также в Ставропольском крае (+26,4%). В Москве и Санкт-Петербурге количество выданных потребительских кредитов за данный период увеличилось на 23,1% и 1,9% соответственно.

Иркутская область вошла в число 40 регионов-лидеров по темпам выдачи потребительские кредитов: в 2017 году выдано более 300 тыс.кредитов, что на 17% больше, чем в 2016 году.

«Банки наращивают темпы выдачи потребительских кредитов на фоне стабилизации ситуации в экономике, - говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – При этом активность в 2017 году проявляли не только кредиторы, но и граждане, которые после некоторого перерыва охотнее обращались в банки за кредитами. Среди прочих причин необходимо отметить снижение в последнее время уровня процентных ставок по розничным кредитам, а также эффективное управление банками кредитным риском, которое сводит к минимуму их потери от кредитования».

Динамика количества выдачи потребкредитов в регионах РФ (среди 40 регионов-лидеров по количеству выданных потребкредитов) в 2016-2017 гг., ед.