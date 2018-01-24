В 2017 году банки в Иркутской области выдали на 17,5% больше новых потребкредитов, чем в 2016 году

В 2017 году банки выдали на 20,9% больше новых потребкредитов, чем в 2016 году. Иркутская область вошла в число 40 регионов-лидеров, темпы выдачи составили 17% по отношению к предыдущему году. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
Больше всего потребительских кредитов в 2017 году было выдано в Краснодарском крае (588,4 тыс. ед.), Москве (572,6 тыс. ед.), Республике Башкортостан (544,9 тыс. ед.), Московской области (518,4 тыс. ед.), Республике Татарстан (494,5 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (481,6 тыс. ед.) и Свердловской области (463,5 тыс. ед.).
При этом самые высокие темпы роста выдачи кредитов на покупку потребительских товаров (среди 40 регионов-лидеров по количеству выданных потребкредитов) в 2017 году были отмечены в Пермском крае (+52,3%), Удмуртской Республике (+37,4%), Архангельской (+30,5%), Самарской (+30,2%), Саратовской (+29,4%), Кировской (+29,1%) и Пензенской (+27,4%) областях, а также в Ставропольском крае (+26,4%). В Москве и Санкт-Петербурге количество выданных потребительских кредитов за данный период увеличилось на 23,1% и 1,9% соответственно.
Иркутская область вошла в число 40 регионов-лидеров по темпам выдачи потребительские кредитов: в 2017 году выдано более 300 тыс.кредитов, что на 17% больше, чем в 2016 году.
«Банки наращивают темпы выдачи потребительских кредитов на фоне стабилизации ситуации в экономике, - говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – При этом активность в 2017 году проявляли не только кредиторы, но и граждане, которые после некоторого перерыва охотнее обращались в банки за кредитами. Среди прочих причин необходимо отметить снижение в последнее время уровня процентных ставок по розничным кредитам, а также эффективное управление банками кредитным риском, которое сводит к минимуму их потери от кредитования».
Динамика количества выдачи потребкредитов в регионах РФ (среди 40 регионов-лидеров по количеству выданных потребкредитов) в 2016-2017 гг., ед.
|
|
По регионам
|
Количество выданных потребкредитов 2016 году, ед.
|
Количество выданных потребкредитов в 2017 году, ед.
|
Динамика,
|
1
|
Пермский край
|
189 712
|
288 941
|
52,3%
|
2
|
Удмуртская Республика
|
147 577
|
202 783
|
37,4%
|
3
|
Архангельская область
|
149 247
|
194 746
|
30,5%
|
4
|
Самарская область
|
248 131
|
323 132
|
30,2%
|
5
|
Саратовская область
|
185 899
|
240 490
|
29,4%
|
6
|
Кировская область
|
135 919
|
175 503
|
29,1%
|
7
|
Пензенская область
|
119 575
|
152 329
|
27,4%
|
8
|
Ставропольский край
|
181 504
|
229 340
|
26,4%
|
9
|
Ханты-Мансийский АО - Югра
|
161 998
|
203 431
|
25,6%
|
10
|
Свердловская область
|
370 085
|
463 511
|
25,2%
|
11
|
Челябинская область
|
345 210
|
430 849
|
24,8%
|
12
|
Приморский край
|
193 638
|
239 765
|
23,8%
|
13
|
Республика Башкортостан
|
440 779
|
544 928
|
23,6%
|
14
|
Московская область
|
420 195
|
518 440
|
23,4%
|
15
|
г. Москва
|
465 145
|
572 575
|
23,1%
|
16
|
Волгоградская область
|
200 196
|
245 081
|
22,4%
|
17
|
Оренбургская область
|
208 588
|
254 372
|
21,9%
|
18
|
Краснодарский край
|
482 851
|
588 371
|
21,9%
|
19
|
Ивановская область
|
118 321
|
142 346
|
20,3%
|
20
|
Красноярский край
|
273 295
|
326 375
|
19,4%
|
21
|
Ростовская область
|
347 302
|
412 888
|
18,9%
|
22
|
Курская область
|
118 383
|
140 663
|
18,8%
|
23
|
Новосибирская область
|
304 151
|
358 890
|
18,0%
|
24
|
Воронежская область
|
189 215
|
222 740
|
17,7%
|
25
|
Томская область
|
120 909
|
142 192
|
17,6%
|
26
|
Ярославская область
|
127 801
|
150 184
|
17,5%
|
27
|
Иркутская область
|
264 357
|
310 488
|
17,5%
|
28
|
Липецкая область
|
125 378
|
146 199
|
16,6%
|
29
|
Кемеровская область
|
345 874
|
401 075
|
16,0%
|
30
|
Республика Татарстан
|
426 875
|
494 547
|
15,9%
|
31
|
Алтайский край
|
293 152
|
338 453
|
15,5%
|
32
|
Омская область
|
195 533
|
223 992
|
14,6%
|
33
|
Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО)
|
133 392
|
152 654
|
14,4%
|
34
|
Нижегородская область
|
320 835
|
363 444
|
13,3%
|
35
|
Белгородская область
|
195 152
|
218 714
|
12,1%
|
36
|
Тульская область
|
161 458
|
180 527
|
11,8%
|
37
|
Владимирская область
|
162 102
|
181 197
|
11,8%
|
38
|
Вологодская область
|
164 554
|
180 787
|
9,9%
|
39
|
г. Санкт-Петербург
|
472 784
|
481 578
|
1,9%
|
40
|
Ленинградская область
|
219 728
|
201 865
|
-8,1%