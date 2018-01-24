Миллениалы сомневаются, что смогут когда-либо осуществить мечту о собственном жилье

Как показывают результаты нового исследования компании Experian, лидера глобального рынка информационных услуг, 54% британцев в возрасте от 21 до 35 лет, в настоящее время не имеющих собственного жилья, сомневаются в том, что оно у них когда-либо будет. Более четверти до сих пор живут с родителями и ровно такое же количество - представителей поколения миллениум - уже не надеются когда-либо достичь финансового положения, которое позволит им улучшить ситуацию с жильем, а 28% опрошенных мечтают об этом, но не уверены, что им это удастся.

Опасения, что финансовая несостоятельность не позволит приобрести жилье, усиливаются по мере взросления миллениалов. Среди живущих с родителями, 18% представителей возрастной группы от 21 до 25 лет полагают, что никогда не смогут приобрести собственное жилье, при этом в категории от 26 до 30 лет так считают уже 25%. Пессимизм значительно возрастает у 31 – 35 –летних: в данной группе это умонастроение разделяют уже более трети британцев (35%).

Многие миллениалы живут с родителями не по своей воле. Как показало исследование, 1,4 млн британцев-миллениалов (41%) в настоящее время не могут себе позволить жить отдельно. Почти треть опрошенных (31%) заявили, что основной причиной проживания в родительском доме является низкая зарплата, 6% сослались на давно существующий долг, а 4% в качестве причины указали общую несостоятельность после того, как они попытались жить отдельно от родителей. Только 1 человек из 5 (22%) живет с родителями по собственной инициативе, чтобы накопить на первоначальный взнос по ипотеке.

Значительная часть миллениалов – 18% – обеспокоена тем, что их повседневные ежемесячные расходы, как правило, превышают средний личный месячный доход. В среднем миллениалам удается откладывать всего £198 в месяц, т.е. £ 2 376 в год, что означает, что они нескоро накопят на первоначальный взнос.

"Отношение миллениалов к покупке жилья характерно для социально-демографической группы населения, которая каждый месяц с трудом сводит концы с концами, - говорит Наталия Фролова, директор по маркетингу Experian в России и странах СНГ. - В Великобритании эта категория граждан в ближайшие несколько лет будет в центре внимания государственных органов: из бюджета страны выделяется около £44 млрд на поддержку рынка жилья. Кроме того, планируется снизить государственную пошлину для тех, кто покупает жилье впервые.

В России также существует ряд государственных программ, направленных на помощь молодым семьям. Ипотека становится более доступной. Но первые шаги к решению жилищной проблемы миллениалы все же должны сделать самостоятельно. Нужно как можно раньше тщательно изучить возможные варианты аренды или покупки жилья, понять, что вы можете себе позволить, и проанализировать свое финансовое положение. Полезно изучить свою кредитную историю и понять, как вы выглядите в глазах кредиторов, и можете ли вы улучшить свою ситуацию, чтобы получить ипотечный кредит на самых выгодных условиях".