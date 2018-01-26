Александр Манаков: «Не знаю, зачем мешают спорт и политику»

Самый спортивный иркутский ведущий Александр Манаков рассказал, за кого будет болеть на зимней Олимпиаде, какие виды спорта обязательно будет смотреть и о своем «танце негодования» после решения МОК об отстранении российской сборной.

— Я бы с огромным удовольствием посетил XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане, потому что я знаю, что такое быть в событии. Эту неимоверную энергетику невозможно получить, просто наблюдая за соревнованиями онлайн. Однако поехать не получится, много проектов требуют меня находиться на месте.

А вообще смотреть, конечно, планирую! Спорт мне близок, поэтому с большой радостью буду следить за происходящим, несмотря на очень необъективное принятие решения МОК. Когда узнал об этом, у меня реально по позвоночнику пустились «в пляс» мурашки. Танец негодования! Не знаю, зачем мешают спорт и политику. Всегда был против этого... Но, видимо, повлиять на решение невозможно. Я поддержу любое решение наших спортсменов. Я с вами, чемпионы!

Из олимпийских видов спорта меня привлекает бобслей. Еще я смотрю хоккей с шайбой, ведь всё детство сам в него играл, и знаю, что называется, игру изнутри. Кроме того, поскольку я сам катаюсь на сноуборде и лыжах, люблю наблюдать за лыжными видами спорта. Ну и, конечно же, фигурное катание: оно поражает своей сложностью, рискованностью и одновременно красотой!

Я всегда стараюсь держать себя в форме, поэтому бег — это моё всё. Зимой моржую — бегаю с оголенным торсом. Также постоянно участвую в различных соревнованиях, к примеру, в прошлом году был Ангарский триатлон, а январе организовал #БАМchallenge, в рамках которого готовлюсь к лыжной гонке на марафоне в 50 километров, которая состоится 10 марта.