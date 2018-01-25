Виктор Григоров: «Последние по-настоящему Олимпийские игры были в 1980 году»

Руководитель юридического кабинета «Григоров и партнеры» признался, что не смотрит Олимпиаду из-за отсутствия спортивного интереса и коммерциализированности Игр. Он вспомнил,как из-за Олимпиады в 1980 году школьников освобождали от занятий, и рассказал,каким спортом на досуге занимается сам.

Фото из личного архива В.Григорова

— Сейчас время работы, и Олимпийские игры для меня — не повод устраивать внеплановый отпуск. К сожалению, на мой взгляд, Олимпийские игры стали полностью коммерциализированными, поэтому считать эти игры соревнованиями между странами я не могу. Страны в свои сборные покупают иностранных спортсменов, и такое понятие как «национальная сборная» сейчас отсутствует. Поэтому для меня это обычные соревнования между спортсменами, а не между странами.

Последние по-настоящему Олимпийские игры, считаю, были в 1980 году. Я тогда учился в школе, и когда был хоккейный матч между СССР и США, у нас ради этого отменили занятия. Тогда мы действительно на Олимпиаде болели за сборную страны.

Олимпиаду смотреть не буду по этой же причине: нет спортивного интереса к этим соревнованиям.

К решению о дисквалификации отнесся взвешенно и спокойно. Если есть нарушения в отношении членов сборной России, для выяснения обоснованности принятого решения существуют международные судебные инстанции. Судя по комментариям наших спортивных чиновников, нарушения признаются. Значит, надо нести наказание. К сожалению, за эти нарушения в самой России надлежащего наказания никто не понёс.

Из зимних видов спорта мне ближе горные лыжи. Сам увлекаюсь, с удовольствием катаюсь и считаю этот вид спорта красивым.

Кроме того, раньше я участвовал в соревнованиях по боксу. Сейчас с удовольствием играю в волейбол, а, если позволяет время, занимаюсь дайвингом и прыгаю с парашютом.