Мужчина с ножом ограбил офис микрозаймов в Иркутской области

Вооруженное нападение на офис микрозаймов произошло в Усолье-Сибирском 23 января на улице Орджоникидзе около 19.00.

Выяснилось, что вечером злоумышленник зашел в офис, предоставляющий услуги по займу денег, и, угрожая сотрудникам организации ножом,забрал несколько десятков тысяч рублей, после чего покинул место происшествия.

Камеры слежения записали момент нападения. Мужчину разыскивают сотрудники правоохранительных органов. Граждан, узнавших разыскиваемого по видеозаписи, просят обратиться в полицию.